Renault інвестує €600 млн в Іспанію: заводи отримають п'ять нових моделей та виробництво електромобілів

Renault Group інвестує €600 млн у свої виробничі майданчики в Іспанії у 2026−2030 роках. Кошти спрямують на модернізацію заводів у Вальядоліді та Паленсії, підготовку до випуску п'яти нових моделей і створення нової лінії складання акумуляторів у Вальядоліді. Про це Renault повідомила 24 вересня.



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Інвестиційний план передбачає виробництво двох електромобілів C-сегмента на новій платформі RGEV Medium 2.0 у Паленсії. Це буде перше виробництво повністю електричних автомобілів Renault в Іспанії за 75 років роботи компанії в країні.

У Renault зазначають, що план допоможе забезпечити майбутнє понад 6 тис. прямих робочих місць. Інвестиції поєднають власні кошти компанії з державною та регіональною підтримкою Іспанії. За оцінкою іспанського галузевого видання La Tribuna de Automoción, державні гранти та позики становитимуть близько 32% від обсягу програми, або приблизно €191,5 млн.

Які Renault виробляють в Іспанії

Зараз завод Renault у Вальядоліді випускає Captur та Symbioz, а підприємство в Паленсії — Austral, Espace та Rafale.

Щодо нових моделей Renault поки офіційно назвала лише їхню кількість і тип. Іспанські галузеві ЗМІ раніше повідомляли, що серед майбутніх машин можуть бути електрична версія Scenic, нова електрична версія Rafale, а також інші моделі, проте ці назви не були підтверджені самим Renault у вересневому офіційному повідомленні.



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Для іспанського автопрому рішення має стратегічне значення: Паленсія отримає нову електричну платформу, а Вальядолід — додаткову інфраструктуру для виробництва батарей. Це має підготувати заводи до переходу від нинішньої переважно гібридної продукції до електромобілів.



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