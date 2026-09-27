росія вдарила по головному офісу «Київстар»

росія атакувала головний офіс компанії «Київстар» найбільшого мобільного оператора України. Про це свідчать фото та відео очевидців, поширені в соцмережах. Компанія підтвердила пошкодження будівлі.

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Що відомо

Унаслідок ворожої атаки 27 вересня було пошкоджено будівлю головного офісу «Київстар» у Києві, цитує dev.ua пресслужбу мобільного оператора.

Працівники компанії не постраждали і перебувають у безпеці. Команда оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.

Сьогодні міноборони рф повідомило також про ураження центру обробки даних Vodafone у Києві. dev.ua надіслав запит до прес-служби Vodafone, аби підтвердити цю інформацію, але там від коментарів відмовилися.