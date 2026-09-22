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22 вересня 2026, 11:26

США взялися за Binance після санкцій проти іранської криптобіржі: чим загрожує нова справа

Федеральні прокурори США розслідують, чи могла криптобіржа Binance порушити американські санкції проти Ірану, не заблокувавши торговельні операції користувачів із цієї країни. Про це повідомляє Reuters.

Федеральні прокурори США розслідують, чи могла криптобіржа Binance порушити американські санкції проти Ірану, не заблокувавши торговельні операції користувачів із цієї країни.
Binance. Автор Bastian Riccardi

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Розслідування проводить прокуратура США на Мангеттені за участю кримінального відділу Міністерства юстиції у Вашингтоні. Американські правоохоронці, зокрема, перевіряють, чи Binance свідомо дозволяла користувачам з Ірану проводити операції на платформі.

У Binance заявили, що дотримуються політики нульової толерантності до порушень санкцій та повністю співпрацюють із правоохоронними органами.

США посилюють тиск на іранський крипторинок

Розслідування Binance відбувається на тлі посилення американського тиску на криптовалютну інфраструктуру Ірану.

17 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранської криптобіржі BitBank, пов’язаної з бізнесменом Бабаком Занджані. Вашингтон звинуватив платформу в участі в інфраструктурі обходу санкцій та переказах коштів, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції.

За даними Мінфіну США, у червні-липні цього року через BitBank було проведено перекази біткоїнів на сотні мільйонів доларів, пов’язані з КВІР. Також під санкції потрапили розробник програмного забезпечення біржі та троє соратників Занджані.

Це не перша санкційна кампанія США проти іранських криптоплатформ. У червні американське відомство внесло до санкційного списку Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex. За оцінкою Мінфіну США, лише Nobitex у 2025 році обробляла понад половину всіх надходжень цифрових активів до Ірану.

Таким чином, Вашингтон дедалі активніше розглядає криптовалютні біржі та цифрові активи як частину фінансової інфраструктури, яку Іран може використовувати для обходу міжнародних обмежень.


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Binance вже мала проблеми з американськими регуляторами

Для Binance це не перше масштабне розслідування у США. У 2023 році тодішній керівник біржі Чанпен Чжао пішов у відставку та визнав провину у порушенні американських законів щодо боротьби з відмиванням коштів. Тоді Binance погодилася на врегулювання справи на $4,3 млрд.

Нове розслідування поки перебуває на стадії перевірки, а американські органи не оголошували висновків щодо можливого порушення Binance санкційного законодавства.


Як ми писали, Binance відкрила платформу для інвесторів з активами від $1 млн

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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