Золото знову пішло вгору: що підтримало ціни після різкого падіння нафти

Ціни на золото зросли у вівторок після того, як нафта втратила понад 9% за попередні чотири сесії. Це дещо послабило побоювання щодо інфляції та необхідності подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою США. Про це пише Investing.

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Додаткову підтримку золоту надали ослаблення долара та нові надії на дипломатичне врегулювання між США та Іраном.

Як змінилися ціни на метали

Під час торгів:

XAU/USD зріс на 0,4% — до $4 359,40 за унцію;

ф’ючерси на золото додали 0,3% — до $4 396,85;

XAG/USD зріс на 0,6% — до $66,43 за унцію;

XPT/USD піднявся на 0,3% — до $1 809,03.

Індекс долара США знизився на 0,03%, до 100,39.

Чому золото знову зростає

Золото відіграло частину втрат понеділка, коли показало найбільше одноденне падіння за тиждень.

Відновлення відбулося на тлі стабілізації нафтових котирувань після більш ніж 9-відсоткового падіння за чотири сесії.

Дешевша енергія послаблює інфляційний тиск, а разом із ним і очікування, що ФРС доведеться агресивніше підвищувати ставки.

Для золота це позитивний фактор, оскільки воно не приносить процентного доходу і зазвичай виграє від очікувань м’якшої монетарної політики.

Ринок стежить за США та Іраном

Ще одним фактором стали нові дипломатичні сигнали щодо конфлікту США та Ірану.

Очікується, що президент США Дональд Трамп виступить на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він також дав зрозуміти, що готовий до зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Покращення перспектив щодо постачання енергоносіїв із Близького Сходу могло б додатково послабити інфляційні ризики.

У ФРС немає єдності щодо ставок

Інвестори також оцінюють сигнали від представників Федеральної резервної системи після того, як минулого тижня ФРС підвищила ставку на 25 базисних пунктів — уперше за три роки.

Президент Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі заявив, що центробанк не може ігнорувати тривалі шоки пропозиції.

Президент ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалем, своєю чергою, допустив необхідність подальшого підвищення ставок для повернення інфляції до цільового рівня.

Саме очікування більш жорсткої політики ФРС раніше тиснули на золото та підтримували долар.

Попит на золото через ETF зростає

Попри короткострокову волатильність, інвестиційний попит на золото залишається високим.

У вересні в забезпечені золотом ETF надійшло близько 50 тонн металу. Якщо тенденція збережеться, це стане вже третім місяцем поспіль із чистим припливом коштів.

Золоті «гойдалки»

Літо 2026 року стало одним із найбільш нестабільних періодів для ринку золота. У червні дорогоцінний метал пережив двозначне падіння, у липні намагався втриматися вище психологічної позначки $4 тис. за унцію, а в серпні продемонстрував один із найпотужніших місячних стрибків за останні 25 років.

У результаті наприкінці літа золото фактично повернулося до рівнів, близьких до початку червня. Однак усередині цього періоду ціна коливалася приблизно від $3 960 до понад $4 500 за тройську унцію.

Роль центральних банків і Китаю

Попри падіння котирувань на початку літа, центральні банки продовжували купувати золото. Особливо помітною була активність Китаю: у червні китайський центробанк продемонстрував найбільше місячне збільшення золотих резервів більш ніж за два з половиною роки.

Попит центральних банків створював для ринку довгострокову підтримку. На відміну від короткострокових інвесторів, регулятори купують метал переважно для диверсифікації резервів і зменшення залежності від долара.

Водночас високі ціни стримували ювелірний попит, особливо в Індії. Покупці відкладали придбання прикрас, очікуючи стабілізації або нової корекції.