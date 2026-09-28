Вступ України до ЄС: Брюссель уперше може визначити строки ключових етапів переговорів

Україна може отримати від ЄС покроковий план руху до членства — з переліком необхідних реформ та орієнтовними строками завершення ключових етапів переговорів. Аналогічні дорожні карти Брюссель розглядає для Молдови, Чорногорії та Албанії. Про це пише POLITICO.

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ЄС готує «дорожню карту» для України

Євросоюз розробляє окремі дорожні карти для України, Молдови, Чорногорії та Албанії — чотирьох країн, які вважаються найбільш просунутими кандидатами на вступ. Документи мають чіткіше визначити необхідні реформи та встановити орієнтовні строки завершення окремих етапів переговорів.

Дорожні карти вперше можуть дати цим країнам запевнення, що за умови продовження необхідних реформ вони будуть прийняті до ЄС. Водночас ідеться саме про орієнтовні строки завершення переговорів, а не про встановлення конкретної дати вступу.

У Єврокомісії підтвердили, що нові плани міститимуть перелік пріоритетів, конкретних завдань і строків, які допоможуть найбільш просунутим кандидатам завершити необхідні реформи та переговори. Окремо в документах визначатимуть орієнтовні дати завершення груп реформ, відомих як переговорні кластери.

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Що передбачатимуть дорожні карти

Плани також передбачатимуть зобов’язання для нинішніх членів ЄС, які мають погодити подальше просування кандидатів.

Водночас ЄС переглядає підхід до країн-кандидатів на етапі до їхнього вступу. Брюссель розглядає можливість поступової інтеграції таких держав через економічні переваги та участь у спільних проєктах у міру просування реформ.

Цей перегляд мають представити керівництву ЄС 6 жовтня. Після цього лідери країн Євросоюзу обговорять розширення блоку та внутрішні реформи під час дводенного саміту в Брюсселі, який розпочнеться 15 жовтня.

Хто ще може отримати дорожню карту

На цьому етапі такі плани не передбачені для Косова, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини. Також дорожні карти не готують для Грузії, Туреччини та Сербії, де, за даними POLITICO, прогрес призупинився через занепокоєння щодо демократичних і судових реформ.

Для просування країн до членства потрібна одностайна підтримка нинішніх членів ЄС. Лідери країн блоку мають обговорити, як і наскільки швидко може відбуватися розширення ЄС, під час жовтневого саміту.

Нагадаємо, 15 червня 2026 року в Люксембурзі під час другої Міжурядової конференції між Україною та ЄС офіційно відкрили переговорний Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Тоді ж Україна офіційно прийняла бенчмарки Євросоюзу — умови для подальшого просування переговорів. Про це повідомляв Урядовий портал.