Майже 9 із 10 перевірок ЖКП виявили порушення: споживачам перерахують 92,67 млн грн

За результатами перевірок у сфері житлово-комунальних послуг надавачів послуг зобов’язали провести перерахунки та повернути споживачам 92,67 млн грн. Про це повідомила Держпродспоживслужба за підсумками роботи за вісім місяців 2026 року.

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Порушення знайшли майже у 89% перевірок

З початку року фахівці служби провели 140 позапланових перевірок, під час яких перевіряли правильність формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Порушення законодавства про ціни і ціноутворення виявили у 88,6% випадків.

Через неправильне формування або застосування тарифів підприємства мають провести відповідні перерахунки для споживачів.

Що робити, якщо є сумніви щодо тарифу

У Держпродспоживслужбі нагадують, що споживачі можуть звернутися до відомства, якщо мають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів або вважають, що їхні права порушено.

За наявності підстав служба може провести перевірку надавача послуг.

«Для нас важливо не лише виявити порушення, а й домогтися перерахунку та повернення людям зайво сплачених коштів», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Скільки мають повернути споживачам

За підсумками перевірок за вісім місяців 2026 року загальна сума коштів, яку підприємства мають перерахувати та повернути споживачам, становить 92,67 млн грн.

Таким чином, проблема неправильного тарифоутворення залишається масштабною: порушення виявляли майже у дев’яти з десяти проведених перевірок.