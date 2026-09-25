Трамп купив акції Strategy перед ралі на 83%: що відомо про угоди

Світова криптоспільнота обговорює навпрочуд вдалу купівлю Трампом акцій компанії — зберігача біткоїнів — Strategy (MSTR). Як повідомляє Finance Yahoo, про угоди стало відомо з федерального звіту про операції з цінними паперами, оприлюдненого 22 вересня.



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За даними документа, 24 липня інвестиційні рахунки президента США Дональда Трампа придбали акції Strategy на $1 001−15 000, а 27 липня — ще на $50 001−100 000. Точні суми та кількість акцій у звіті не вказані.

За ціною закриття 24 липня MSTR коштувала $91,67, а 22 вересня — $167,33. Таким чином, акція за цей період подорожчала приблизно на 83%. Для більшої покупки 27 липня, коли папір закрився на $98,65, зростання становило близько 70%.



Нерозривний зв'язок Strategy та BTC



Strategy, раніше MicroStrategy, фактично є компанією-скарбницею біткоїна: вона залучає капітал і використовує його для купівлі та зберігання BTC. Станом на 20 вересня компанія володіла 846 000 BTC, придбаними приблизно за $63,8 млрд. Через такий масштаб запасів курс MSTR значною мірою залежить від динаміки біткоїна.



Зараз деякі з криптоаналітиків натякають, що вказані оборудки Трампа не можуть бути простим везінням, а є інсайдерськими. При цьому саме розкриття не свідчить, що угоди особисто обирав Трамп.

Trump Organization заявила, що інвестиційними рахунками керують сторонні фінансові установи через дискреційні модельні портфелі, а Трамп, його родина та організація не обирають, не спрямовують і не схвалюють окремі інвестиції. Сам документ також не показує, хто ініціював покупки і чи зберігаються акції на рахунках зараз.



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Тому факт покупки MSTR та подальшого зростання акцій підтверджений документами, але робити висновок, що Трамп особисто передбачив зростання або дав вказівку купити акції, підстав немає.



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