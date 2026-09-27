Україна отримала $51,5 млн від Уряду Японії

До загального фонду держбюджету України надійшов транш у розмірі 51,5 млн доларів США від Світового банку. Кошти залучено в межах реалізації системного проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE), повідомляє Міністерство фінансів.

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Деталі фінансування

Фінансування надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) із цільового фонду ADVANCE Ukraine за фінансової підтримки Уряду Японії.

Проєкт THRIVE впроваджується за моделлю «Програма кредитування з прив'язкою до результатів» (Program-for-Results), де виплати безпосередньо залежать від досягнення визначених індикаторів (DLI). Отримання поточного траншу обсягом 51,5 млн доларів США стало можливим завдяки виконанню показника щодо збільшення кількості випадків інсульту, пролікованих у лікарнях із високим рівнем застосування тромболізису.

Загальна сума Програми THRIVE становить $1,2 млрд, з яких на сьогодні надійшло $449 млн&

Головна мета проєкту — надання допомоги Уряду України у подоланні викликів для забезпечення ефективності Програми медичних гарантій (ПМГ). Ініціатива спрямована на вдосконалення визначення пріоритетності медичних послуг, оптимізацію мережі надавачів медичної допомоги, впровадження сучасних методів оплати та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

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Для досягнення цієї мети проєктом передбачено виконання десяти ключових індикаторів (DLI), які включають:

Стандартизацію щорічного процесу перегляду пакетів послуг за ПМГ та підвищення достовірності даних в електронній системі охорони здоров’я.

Визначення пріоритетності видатків на первинну медико-санітарну допомогу (ПМСД) шляхом підвищення капітаційної ставки та розширення економічно доцільних послуг (зокрема, лікування артеріальної гіпертензії).

Масштабування селективного контрактування стаціонарів та збільшення концентрації послуг, що надаються в умовах стаціонару.

Покращення використання стратегічних закупівель шляхом розширення частки відшкодувань витрат лікарень за подушним принципом.

Поширення використання сонячної енергії в секторі охорони здоров’я.

Посилення автономності та управління НСЗУ шляхом зміни правового статусу організації та запровадження нових механізмів нагляду.

Головним виконавцем проєкту, який відповідає за його впровадження, моніторинг та оцінку, є Міністерство охорони здоров’я України. Термін реалізації ініціативи триватиме до 30 березня 2028 року.