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23 вересня 2026, 16:10

Турецька UPT запустить віртуальні IBAN для бізнесу в євро та фунтах

Турецька платіжна платформа UPT, яка входить до групи Aktif Bank, готується запустити для корпоративних клієнтів віртуальні IBAN у євро та британських фунтах. Новий сервіс створюють у співпраці з Visa на базі платформи Currencycloud. Про це йдеться в офіційному повідомленні Aktif Bank.

Турецька платіжна платформа UPT, яка входить до групи Aktif Bank, готується запустити для корпоративних клієнтів віртуальні IBAN у євро та британських фунтах.
Валюта

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Що це дасть клієнтам

Корпоративні клієнти UPT зможуть отримувати віртуальні EUR — та GBP-IBAN, відкриті на ім'я їхньої компанії, а також управляти міжнародними надходженнями й платежами через єдину платформу UPTION Corporate. На першому етапі сервіс працюватиме з євро та фунтами, а пізніше компанія планує додати долар США.

Інтеграція Currencycloud також дасть UPT можливість проводити конвертацію валют у режимі реального часу. У компанії очікують, що це спростить транскордонні операції та допоможе бізнесу швидше отримувати кошти від іноземних контрагентів.

Зокрема, турецька компанія, яка продає товари або послуги в Європі, зможе надати покупцеві локальні реквізити для оплати в євро. Кошти надходитимуть на корпоративний віртуальний IBAN, після чого компанія зможе управляти ними, конвертувати валюту та здійснювати подальші платежі через платформу UPT.

Генеральний директор UPT Мурат Кастан зазначив, що співпраця з Currencycloud має зробити міжнародні розрахунки корпоративних клієнтів швидшими та ефективнішими. Компанія також розраховує запропонувати бізнесу конкурентні валютні курси та безперервний доступ до платіжних операцій.

У Visa наголосили, що інтеграція Currencycloud дасть UPT змогу надати корпоративним клієнтам мультивалютні рахунки та спростити міжнародні платежі й отримання коштів.

Нагадаємо

UPT працює з 2010 року та є фінтех-дочірньою компанією турецького інвестиційного Aktif Bank. Платформа забезпечує перекази на банківські рахунки, платіжні картки та одержувачам за ім'ям. Її мережа охоплює близько 400 тисяч точок обслуговування у 176 країнах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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