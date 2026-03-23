Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
23 березня 2026, 8:27

Швейцарський UBS виходить на ринок депозитів заможних американців

UBS отримав ліцензію національного банку США, яка дозволить йому пропонувати повний спектр банківських послуг та розширити присутність на найбільшому у світі ринку управління приватним капіталом. Про це пишуть The Wall Street Journal та Reuters з посиланням на главу американського дивізіону банку Роба Карофскі.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це дасть банку

Ліцензія, схвалена американськими регуляторами 20 березня, має допомогти банку вийти за межі традиційної клієнтської бази надбагатих та залучити ширший сегмент заможних клієнтів, зазначає WSJ.

Американський ринок вже є ключовим для UBS: на нього припадає близько половини всіх інвестованих активів та доходів. При цьому висока витратна база знижує рентабельність, і розвиток банківських послуг сприймається як спосіб наростити депозитну базу та підвищити прибутковість.

Боротьба за депозити

Глобальний бізнес UBS з управління капіталом управляє активами майже на $4,7 трлн, з яких близько $2,3 трлн припадає на США. За оцінками банку, близько 40% світового багатства зосереджено Америці, а США проживає приблизно третину всіх мільярдерів.

UBS обслуговує близько 700 тисяч домогосподарств у США, при цьому близько $150 млрд їх коштів розміщено у конкурентів: у JPMorgan та Morgan Stanley, де клієнти отримують повний набір банківських та інвестиційних послуг.

«Їх консультанти дзвонять клієнтам прямо у відділеннях, де у них відкрито рахунки, — сказав Карофскі. — Ми не хочемо, щоб це відбувалося».

Раніше UBS працював через промисловий банк із ліцензією штату Юта, пропонуючи базові послуги: кредитування під заставу цінних паперів та кредитні картки. Національна ліцензія дозволить суттєво розширити продуктову лінійку, включаючи залучення депозитів.

Запуск нової платформи у другій половині 2027 року має дозволити позиціонувати UBS як «єдине вікно» для особистих та бізнес-фінансів клієнтів. «Йдеться як про наступ, так і про захист», — пояснив Карофскі.

Чинник Швейцарії

Отримання ліцензії також розширює стратегічні можливості банку на тлі посилення регулювання у Швейцарії, зазначає WSJ.

Нові правила можуть зобов'язати UBS збільшити капітал понад $20 млрд після краху Credit Suisse в 2023 році. Угода з його поглинання посилила глобальні позиції UBS, але зробила банк системно значущим у країні: його баланс приблизно вдвічі перевищує ВВП Швейцарії.

Керівництво UBS вважає вимоги до капіталу надмірними та попереджає, що вони ускладнюють залучення інвесторів. Деякі інвестори вже закликають перенести бізнес у США, де регулятори навпаки обговорюють пом'якшення вимог для великих банків.

При цьому заявка на отримання ліцензії була подана задовго до цих дискусій і не пов'язана безпосередньо з ними, підкреслив Карофскі у розмові з WSJ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами