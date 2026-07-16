Uber купує німецький сервіс доставки їжі Delivery Hero за 13 мільярдів євро

Американська компанія Uber домовилася про придбання німецького сервісу доставки їжі Delivery Hero. Сума угоди становить близько 13 млрд євро , що стане черговим кроком до консолідації світового ринку доставки їжі. Про це повідомляє Financial Times.

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Деталі

Uber заплатить 41,50 євро за акцію готівкою. Завершити угоду компанія розраховує у другій половині 2027 року.

Водночас Delivery Hero продасть свій турецький сервіс Yemeksepeti, а також бізнес у ще 13 країнах Європи та Південної Америки інвестиційній компанії SSW Partners. Такий крок має зменшити географічний перетин із Uber і полегшити отримання дозволів від антимонопольних регуляторів.

Керівництво та наглядова рада Delivery Hero одноголосно підтримали угоду й рекомендуватимуть акціонерам схвалити її.

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що об'єднання платформ дасть змогу зробити доставку доступнішою для мільйонів нових користувачів.

«Разом ми майже подвоїмо кількість ринків, де пропонуємо як транспортні послуги, так і доставку», — сказав він.

Консолідація ринку

Поглинання стане ще одним великим етапом консолідації ринку доставки їжі. Торік DoorDash придбала британську Deliveroo за 2,9 млрд фунтів стерлінгів, а Prosus купила Just Eat Takeaway за 4,1 млрд євро.

Після завершення угоди Uber значно посилить свої позиції на Близькому Сході, отримавши контроль над сервісами Talabat і HungerStation, а також над південнокорейською платформою Baemin.

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Як готували угоду

Переговори між компаніями тривають із травня. Тоді Uber запропонувала 33 євро за акцію, оцінивши Delivery Hero приблизно у 10 млрд євро.

За цей час Uber поступово збільшила свою частку в Delivery Hero. Зараз компанія контролює 24,99% акцій і має похідні фінансові інструменти, які дають їй контроль ще над 11,84%.

Крім того, інвестор Prosus, якому належить близько 16,8% Delivery Hero, погодився продати весь свій пакет Uber. У результаті частка американської компанії зросте приблизно до 53%.

Зобов'язання перед Німеччиною

У межах угоди Uber пообіцяла зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні, не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року та інвестувати 2 млрд євро в Німеччину протягом наступних п'яти років.