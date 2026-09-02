Uber скорочує 3300 працівників: компанія інвестує $10 млрд у роботаксі

Uber Technologies скорочує близько 3300 робочих місць, або 10% персоналу по всьому світу. Після реструктуризації у компанії залишиться менш як 30 тисяч співробітників.

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Мета змін — спростити структуру Uber, зменшити кількість управлінських рівнів та вивільнити кошти для розвитку ключових напрямів.

Генеральний директор Дара Хосровшахі оголосив про зміни в електронному листі, отриманому Bloomberg News, заявивши, що зростання Uber в останні роки призвело до «збільшення кількості рівнів, більшої координації, більш фрагментованої структури власності, а в деяких випадках — до структур, які мали сенс, коли компанія була меншою, але більше не відповідають її нинішнім масштабам».

На що Uber витрачатиме більше

Головний акцент компанія робить на перевезеннях, доставці та безпілотному транспорті.

Uber планує інвестувати понад $10 млрд у партнерства з розробниками роботаксі протягом найближчих років. Компанія вже вкладає кошти в розробників і виробників автономних автомобілів, зокрема Avride, Lucid, Nuro та Rivian.

Фактично Uber хоче перетворити свій сервіс на платформу, через яку користувачі зможуть замовляти не лише поїздки з водіями, а й автономні автомобілі.

Що зміниться для бізнесу

Компанія об'єднує частину підрозділів і скорочує дублювання функцій. Кількість працівників на семи і більше рівнях нижче генерального директора зменшиться на 20%, а кількість команд із одним-двома співробітниками — майже наполовину.

Для партнерів Uber це означає, що компанія намагається прискорити ухвалення рішень та зосередити інвестиції на найбільш перспективних напрямках.

Що це означає для споживачів

Безпосереднього впливу на роботу сервісу скорочення персоналу не передбачають. Uber заявляє, що продовжить інвестувати у водіїв, кур'єрів і продавців.

Найбільші зміни для користувачів можуть з'явитися пізніше — у міру розвитку роботаксі. Якщо автономні автомобілі масштабуються, вони можуть стати ще одним форматом поїздок у застосунку Uber.

Головне

Uber скорочує витрати не через згортання бізнесу, а для перерозподілу коштів у бік автоматизації, доставки та роботаксі. Для споживачів це означає, що компанія готується до поступового переходу від традиційної моделі поїздок із водієм до змішаної моделі, де частину перевезень виконуватимуть безпілотні автомобілі.