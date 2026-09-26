Fozzy Group оголосила про скорочення працівників: яка причина

Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп і провідних ритейлерів України — із 1 листопада звільнить частину працівників офісних команд холдингу, мережі «Сільпо» та логістичного напряму. Про це йдеться в офіційній заяві холдингу.

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Раніше подібні зміни вже відбулися в MAUDAU та IT-командах TemaBit Fozzy Group і E-commerce & Ecosystem.

Яка причина

Це вимушене рішення пов'язане з тим, що війна дедалі більше впливає на роботу бізнесу.

«Лише з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 наших об'єктів — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності. Ми втратили частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче», — пояснили у пресслужбі холдингу.

Пошук нових рішень та робота компанії

У цих умовах компанія змушена переглядати пріоритети, ставити частину проєктів на паузу та відмовлятися від них. Водночас Fozzy Group продовжує працювати: відкриває нові магазини, відновлює пошкоджені об'єкти та перебудовує логістику. Для цього триває найм працівників у супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні.

Компанія обіцяє підтримати співробітників, які втрачають роботу, та допомогти їм із працевлаштуванням; складанням резюме; підготовкою рекомендацій; пошуком відкритих позицій.