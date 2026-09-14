Україні бракує $27 млрд на оборону: Європа не впевнена, що зможе закрити всі потреби

Україні бракує $27 млрд на оборонні потреби до кінця 2026 року та початку 2027-го. Кошти потрібні, зокрема, на дрони, протиповітряну оборону та виплати військовим. Київ розраховує на підтримку європейських партнерів, однак ті попереджають, що можуть не встигнути повністю профінансувати цей дефіцит. Про це пише The Wall Street Journal.

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На що потрібні гроші На початку вересня українські посадовці пояснили, що дефіцит виник через зростання воєнних витрат. Україна витрачає більше на безпілотники, протиповітряну оборону та забезпечення військових. До $10 млрд із необхідної суми потрібно на попередні закупівлі озброєння для наступного року. Ще майже $20 млрд потрібні на зарплати військовим, виплати сім'ям загиблих та інші витрати.

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Президент Володимир Зеленський 1 вересня наголосив, що Україні потрібно заздалегідь забезпечити фінансування на зиму. Йдеться не лише про оборону, а й про базові соціальні послуги та стабільну роботу держави.

Війна збільшує навантаження на бюджет

Бюджетні проблеми України значною мірою пов’язані зі зростанням вартості війни, пише WSJ із посиланням на українських і західних аналітиків.

Російські удари по українських містах посилилися і стали більш смертоносними на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони. Водночас російські атаки на українське судноплавство в Чорному морі ускладнили роботу одного з ключових маршрутів експорту зерна.

Зростають і внутрішні витрати. В Україні розширюється військо, а кількість ветеранів, про яких потрібно дбати, збільшується.

Додатковим фактором є політичні та законодавчі затримки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що до 1 листопада уряд має ухвалити 44 постанови, а парламент 43 закони, необхідні для розблокування частини коштів. Серед них питання оподаткування невеликих посилок і судової реформи.

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Чи вистачить міжнародної допомоги

Україна вже враховує у своїх розрахунках значну фінансову підтримку ЄС. За погодженим пакетом позик Київ має отримати $52 млрд у 2026 році та ще $52 млрд у 2027-му. Близько двох третин цих коштів передбачено на оборону.

Ще $52 млрд у вигляді позик на 2026−2027 роки мають надати країни, які не входять до ЄС, та міжнародні фінансові інституції. Поки що свої зобов’язання щодо цього фонду підтвердила лише Норвегія. За словами європейських чиновників, Канада, ймовірно, зробить це найближчим часом.

Із погодженого пакета ЄС уже виплатив Україні $13,5 млрд. Ще близько $7 млрд Європейська комісія має схвалити найближчим часом. Частину цих коштів Україна зможе використати для закупівлі необхідних компонентів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Окремо на саміті НАТО в липні партнери пообіцяли Україні $81 млрд військової допомоги цього року. За даними Міністерства оборони України, наразі союзники виділили близько $72 млрд.

Водночас європейські чиновники не впевнені, що наявного фінансування вистачить на всі потреби України. Упродовж літа представники ЄС у Києві разом з українським урядом аналізували бюджетні дані, щоб оцінити реальний розмір дефіциту.

Дехто з них вважає, що названа Україною потреба у $27 млрд може бути значно завищеною. Водночас ще навесні чиновники ЄС попереджали держави-члени, що потреби України, ймовірно, будуть на мільярди євро вищими за початкові оцінки.

Як ЄС намагається закрити дефіцит

ЄС поки не готовий повертатися до питання нового фінансування через можливі політичні наслідки. Офіційно європейські чиновники кажуть, що ще опрацьовують розрахунки і не мають нової оцінки потреб України.

Водночас неофіційно вони попереджають, що цього року можуть не покрити всі запити Києва. У 2027 році, за їхніми оцінками, нові кошти майже напевно знадобляться.

За лаштунками вже обговорюють кілька варіантів. Україна просить ЄС достроково надати частину кредитних коштів, щоб покрити дефіцит у 2026 році. Однак це означатиме, що вже наступного року Брюсселю, ймовірно, доведеться шукати додаткове фінансування. Питання може стати особливо чутливим напередодні президентських виборів у Франції у квітні.

Водночас частина країн ЄС готова прискорити деякі виплати. Про це 1 вересня заявила міністр закордонних справ Ірландії Гелен МакЕнті.

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Другий варіант полягає в тому, щоб достроково використати частину коштів із наступного багаторічного бюджету ЄС, який почне діяти у 2028 році. У ньому передбачено €100 млрд на відновлення України, однак бюджет ще не затверджений.

Ще один варіант передбачає використання близько $200 млрд заморожених російських активів. Наразі його розглядають як крайній захід. Бельгія, де зберігається більша частина цих коштів, виступає проти такого рішення через юридичні та фінансові ризики.

Отже, Україна має гарантовані програми міжнародної допомоги, але вони не дають упевненості, що весь майбутній дефіцит буде покритий. Партнери вже шукають рішення, однак кожен із варіантів має свої політичні, фінансові або юридичні ризики.

Нагадаємо, український уряд спрямує 33,6 млрд грн із резерву оборони на грошове забезпечення військовослужбовців та їхніх родин за вересень, заявив 4 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький.