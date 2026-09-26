Українці знову купують золото: попит у серпні різко зріс

На тлі зростання світових цін на золото українці у серпні 2026 року активізували операції з дорогоцінним металом. Зріс попит як на безпоставочне, так і на фізичне золото, причому купівля фізичного металу стала найбільшою за останні п’ять місяців. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Попит на золото

У серпні чистий попит на безпоставочне золото становив $1,74 млн, або близько 399 тройських унцій.

Чистий попит на фізичне золото сягнув $101 тис., або близько 23 тройських унцій. Це максимальний показник за останні п’ять місяців.

Попит на «паперове» золото зріс у рази

За січень-серпень 2026 року чистий попит українців на безпоставочне золото становив $33,7 млн.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник становив лише $2,3 млн. Тобто у грошовому вираженні попит зріс майже у 15 разів.

Водночас ситуація з фізичним золотом протилежна. За вісім місяців 2026 року чистий попит становив лише $249 тис., тоді як за аналогічний період минулого року — $3,47 млн.

Таким чином, цього року українці значно активніше обирають операції із золотом без фізичної поставки металу.

Срібло продовжують продавати

На ринку фізичного срібла зберігається чистий продаж, хоча його темпи сповільнилися до мінімуму за останні п’ять місяців.

У серпні чистий продаж фізичного срібла становив $144 тис.

За наведеними даними, за вісім місяців показник чистого продажу срібла становив $1,83 млн.

Що показують цифри

Серпневі дані свідчать про відновлення інтересу українців до золота після липневої паузи. Водночас основна частина попиту припадає саме на безпоставочні операції, тоді як обсяги купівлі фізичного металу залишаються значно нижчими, ніж торік.