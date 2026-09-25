ArcelorMittal не може безпечно відновити роботу заводу у Кривому Розі

Компанія ArcelorMittal заявила, що не може безпечно відновити роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг». За останні п’ять тижнів підприємство пережило чотири ракетні удари, внаслідок яких загинули п’ятеро людей і ще 17 працівників були поранені. Про це ArcelorMittal повідомила на офіційному сайті 25 вересня, зазначивши, що вже поінформувала уряд України.

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Останній удар стався 21 вересня. Внаслідок атак було значно пошкоджено виробничі об'єкти підприємства. Один із 17 поранених працівників залишається у критичному стані.

Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що компанія з «глибоким жалем» дійшла висновку про неможливість безпечно працювати на підприємстві.

Він відзначив працівників заводу, які від початку повномасштабної війни продовжували працювати, щоб підтримувати роботу шахт і підприємства попри небезпеку.

«Вони були втіленням хоробрості в обставинах, які більшість із нас навіть не може собі уявити», — сказав Лонгобардо.

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Що буде із підприємством

ArcelorMittal обговорює майбутнє заводу з урядом України. Компанія планує зберегти його інфраструктуру, щоб після повернення миру залишилася можливість відновити виробництво.

Від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року ArcelorMittal надала «АрселорМіттал Кривий Ріг» понад $700 млн для забезпечення безперервності роботи.

Водночас компанія очікує зафіксувати негрошове знецінення приблизно на $1 млрд. Переважно йдеться про знецінення майна, обладнання та інших основних засобів «АрселорМіттал Кривий Ріг».



Нагадаємо, 16 серпня російські війська атакували «АрселорМіттал Кривий Ріг», пошкодивши основні об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Внаслідок удару загинули щонайменше двоє людей, ще 14 дістали поранення.