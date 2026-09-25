Бернем: Британія не зніме санкції з Усманова та Фрідмана, попри рішення ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив президенту України Володимиру Зеленському, що не підтримує рішення Євросоюзу зняти санкції з російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За його словами, Лондон не має наміру скасовувати власні обмеження проти цих бізнесменів. Про це пише Вloomberg.

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Бернем висловив цю позицію приватно під час зустрічі з Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня. Про це Bloomberg повідомляє з посиланням на людей, обізнаних із деталями розмови, які просили не називати їхні імена, оскільки подробиці зустрічі не оприлюднювалися.

За словами співрозмовників агентства, Бернем також наголосив: союзники України мають і надалі підтримувати тиск на Росію через санкції, щоб змусити її сісти за стіл переговорів.

Офіс британського прем'єра відмовився коментувати цю інформацію. У офіційному звіті Даунінг-стріт про зустріч із Зеленським рішення ЄС не згадується, однак ідеться, що сторони обговорювали необхідність і надалі посилювати тиск на Росію через санкції.

Рідкісний розкол із ЄС

Критика Бернема — рідкісний випадок розбіжності між Британією та Євросоюзом у санкційній політиці щодо Росії: з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році позиції сторін здебільшого збігалися.

Рішення ЄС, ухвалене у вівторок, продовжує санкції ще на три роки для майже 3 тисяч бізнесменів, політиків і компаній. Водночас воно передбачає зняття обмежень із двох найбагатших бізнесменів Росії — Усманова та Фрідмана. За виключення Усманова зі списку наполягала Франція, а за Фрідмана — Люксембург.

Обидва бізнесмени мали ділові інтереси у Великій Британії. Усманов найбільш відомий завдяки інвестиціям у лондонський футбольний клуб «Арсенал», з якого вийшов у 2018 році. Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році, але залишив країну після того, як потрапив під санкції.

Невдоволення найжорсткіших прихильників санкцій

Такий компроміс викликав роздратування серед найбільш непримиренних прихильників жорсткого курсу щодо Росії в Європі — вони вважають, що національні інтереси дедалі частіше заважають блоку посилювати тиск на Москву. Латвія очолила останню спробу заблокувати зняття обмежень, але зрештою утрималася під час фінального голосування.

Посли країн Євросоюзу домовилися продовжити санкції проти майже трьох тисяч росіян та повʼязаних із Росією компаній ще на три роки. Водночас із санкційного списку виключили двох мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Для продовження персональних санкцій потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів ЄС. Найдовше проти компромісу виступала Латвія — зрештою вона утрималася під час голосування. Формально рішення ще має пройти письмову процедуру затвердження.

Санкції ЄС: без Усманова та Фрідмана

Посли країн Євросоюзу домовилися продовжити санкції проти майже трьох тисяч росіян та повʼязаних із Росією компаній ще на три роки. Водночас із санкційного списку виключили двох мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.



Для продовження персональних санкцій потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів ЄС. Найдовше проти компромісу виступала Латвія — зрештою вона утрималася під час голосування. Формально рішення ще має пройти письмову процедуру затвердження.