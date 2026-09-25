Борги за воду в Україні: кількість нових проваджень зменшилася на 19%

Борги за воду в Україні залишаються масовими, однак нових справ про їхнє стягнення стало менше. За перші вісім місяців 2026 року відкрили 24696 проваджень — на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це 25 вересня повідомив Opendatabot.

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Загалом станом на початок вересня в Єдиному реєстрі боржників було 173 075 проваджень щодо боргів за водопостачання та водовідведення. Кожне десяте з них відкрили у 2026 році.

Водночас 64% проваджень уже завершені. Це не обов’язково означає, що борг сплачений: справу могли закрити через неможливість стягнення або з інших підстав, а запис про борг при цьому може залишатися в Реєстрі.

Де відкрили найбільше проваджень

Найбільше нових проваджень у 2026 році відкрили на Дніпропетровщині — 6 923. Це 28% від усіх таких справ за перші вісім місяців року.

На другому місці Сумщина — 3662 провадження, або 15%. Далі йдуть Миколаївщина з 2191 справою, Полтавщина — з 1 873 та Хмельниччина — з 1 415.

Водночас у деяких регіонах нових проваджень було значно менше. На Житомирщині зафіксували лише два, на Херсонщині — 18, Вінниччині — 40, у Києві — 59, а на Рівненщині — 111.

Найбільше проваджень відкрили за заявами КП «Кривбасводоканал» — 3653, або майже 15% від загальної кількості. Ще 3153 справи припали на КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Серед інших підприємств — МКП «Миколаївводоканал» із 2 100 провадженнями, КП ДОР «Аульський водовід» із 1 699 та МКП «Хмельницькводоканал» із 1309.

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Хто найчастіше має борги за воду

Найбільше нових проваджень припадає на людей віком від 46 до 60 років — 8 335 справ, або 33,8% від усіх відкритих цьогоріч.

Ще 6 380 проваджень, або 25,8%, стосуються людей віком від 36 до 45 років. На людей старше 60 років припадає 5221 справа — 21,1%.

Серед боржників віком від 25 до 35 років зафіксували 3759 проваджень, а серед людей до 25 років — 1001.

По шість нових проваджень цьогоріч відкрили щодо чотирьох боржників. Найстаріше провадження щодо боргу за воду, яке досі залишається в Реєстрі, датоване 25 січня 2017 року.

Тарифи на воду відрізняються залежно від громади

Із березня 2026 року тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення тимчасово встановлюють органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Через це ціна може суттєво відрізнятися залежно від області та навіть громади.

Із червня громади по всій країні почали масово переглядати тарифи. На Чернігівщині в плані однієї з громад на 2026 рік закладено 278 грн за кубометр води та водовідведення. В Умані тариф становить 158,33 грн за кубометр.

У Києві наразі діє тариф 30,38 грн. Водночас Київрада вже підтримала поступове підвищення до 63,79 грн, але відповідне розпорядження ще проходить процедуру і остаточно не ухвалене.

Нагадаємо, що НКРЕКП внесла зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії, посиливши захист побутових споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.