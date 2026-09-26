Уряд змінив керівництво ДПС: хто тимчасово очолив службу

Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови Державної податкової служби та тимчасово доручив йому виконувати обов’язки керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький 25 вересня.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Які обов'язки нового очільника

Серед основних завдань Конюшенка — забезпечення стабільної роботи ДПС, виконання планів надходжень до держбюджету, спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками податків.

Конюшенко працював у Секретаріаті Кабміну з 2015 року. Зокрема, обіймав посаду заступника начальника Управління з питань бюджетно-податкової та митної політики — завідувача відділу з питань податкової та митної політики.

Читайте також: Леся Карнаух написала заяву на звільнення з посади першої заступниці голови ДПС

У 2020 році Конюшенко перейшов до Міністерства фінансів, де став директором Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи та працював на цій посаді до призначення в ДПС.

Передісторія

17 вересня Леся Карнаух написала заяву на звільнення з посади першої заступниці Голови ДПС.

Раніше «Мінфін» писав, що Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків Голови Державної податкової служби.

Міністру фінансів доручено внести на наступне засідання Уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.

Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України.

З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

У січні 2025-го вона стала заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, а у травні — першим заступником голови.