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25 вересня 2026, 17:22

Через обстріли рф Україна втратила 9 ГВт генерації: Шмигаль назвав масштаб руйнувань

Минулої зими російські обстріли пошкодили в Україні 1613 енергооб'єктів. Втрати генерації сягнули 9 ГВт. Україна планує залучити до Фонду підтримки енергетики понад 400 млн євро до кінця 2026 року. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час заходу на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Минулої зими російські обстріли пошкодили в Україні 1613 енергооб'єктів.

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Посадовець підкреслив, що РФ продовжує систематично бити по українській енергетиці.

«Росія щодня вдається до обстрілів українських міст, зокрема енергетики. 1613 енергооб'єктів пошкоджено. 9 ГВт генерації втрачено лише минулої зими», — зазначив Шмигаль.

Водночас міністр наголосив, що енергетична стійкість є питанням національної безпеки та безпеки людей.

«Наше завдання — не просто відбудувати зруйноване, а створити енергетичну систему, яка гарантуватиме безпеку і стабільність на десятиліття вперед», — наголосив Шмигаль.

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Міжнародна підтримка енергетики

Фонд підтримки енергетики України залишається одним із ключових інструментів для перетворення міжнародної підтримки на конкретне обладнання та ремонтні роботи. Найближча мета — мобілізувати через нього понад 400 млн євро до кінця 2026 року.

За словами Шмигаля, підтримка енергетичного сектору — це не лише заміна пошкодженого обладнання. Йдеться про інвестиції у більш стійку, децентралізовану, ефективну та європейську енергетичну систему.

Міністр подякував урядам країн-партнерів та міжнародним організаціям за аварійне енергетичне обладнання, фінансову допомогу, політичну солідарність і довгострокову підтримку.

Також Шмигаль закликав приватні компанії та енергетичних партнерів активніше долучатися до відновлення України.

Як ми повідомляли:Україна подала заявку до ядерного агентства ОЕСР: Шмигаль назвав головні завдання

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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