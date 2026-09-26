Військовий збір зріс на 24,8%: скільки українці сплатили за 8 місяців

Майже 129 млрд грн військового збору сплатили українці за перші вісім місяців 2026 року. Це на 24,8% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомила Державна податкова служба України.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Збір сплатили понад 2 млн платників. За січень-серпень 2025 року до бюджету надійшло 103,3 млрд грн.

Де найбільше сплатили

Найбільше військового збору сплатили у Києві — 42,5 млрд грн. У Дніпропетровській області надійшло 13,6 млрд грн, у Львівській — 10,6 млрд грн, у Харківській — 8,1 млрд грн.

Читайте також: У серпні Україна отримала майже 16,8 млрд грн військового збору

У ДПС зазначили, що зростання надходжень допомагає забезпечувати фінансові потреби держави та оборони в умовах війни.

Водночас самозайняті особи, яких мобілізували або які уклали контракт на військову службу, на період служби звільняються від сплати військового збору.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Воно діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

З 1 липня 2026 року змінився порядок зарахування військового збору. Кошти надходять до спеціального фонду Державного бюджету та спрямовуються на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

Через зміну механізму Державна казначейська служба відкрила нові бюджетні рахунки для сплати військового збору. Тому перед сплатою платникам радять перевіряти актуальні реквізити в Електронному кабінеті платника податків або на вебпорталі ДПС.