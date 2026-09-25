Бронювання для фермерів може стати доступнішим: що зміниться з 18 жовтня

Для агропідприємств послабили вимоги для отримання статусу критично важливого, що може спростити доступ до механізму бронювання працівників. На зміни звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Нові правила почнуть діяти 18 жовтня 2026 року. Порівняно з критеріями, які уряд посилив у червні, мінімальний поріг оброблюваних земель зменшили з 1000 до 200 га, а вимогу щодо річного чистого доходу — з 40 млн до 20 млн грн.

У червні наказом Мінекономіки № 6954 від 24 червня 2026 року ці показники, навпаки, подвоїли: площу підвищили з 500 до 1000 га, а дохід — з 20 до 40 млн грн. Нове рішення фактично скасовує значну частину цього посилення.

За новими правилами підприємство зможе відповідати галузевим критеріям, якщо виконуватиме два з трьох:

оброблятиме щонайменше 200 га сільгоспугідь або матиме 50 га багаторічних насаджень, чи отримуватиме від 20 млн грн чистого річного доходу;

здійснюватиме профільну діяльність за визначеними КВЕД;

перебуватиме у сфері управління Мінагрополітики.



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Хто лобіював рішення



Тобто для невеликих фермерських господарств головна зміна полягає в тому, що площа землі перестає бути настільки високим бар'єром. Підприємство з меншим земельним банком зможе претендувати на статус за рахунок достатнього обсягу доходу та відповідності іншим вимогам.

Рішення переглянути критерії ухвалили після звернень аграрних асоціацій. Зниження порогу доходу також пов'язують з обмеженим експортом: через складнощі з реалізацією продукції частина агропідприємств може мати меншу виручку у 2026 році.

Заявки, як і раніше, подаватимуть через Державний аграрний реєстр. При цьому з 17 жовтня їх розглядатимуть працівники Мінагрополітики, а не Мінекономіки.



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