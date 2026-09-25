Для агропідприємств послабили вимоги для отримання статусу критично важливого, що може спростити доступ до механізму бронювання працівників. На зміни звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Бронювання для фермерів може стати доступнішим: що зміниться з 18 жовтня
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Нові правила почнуть діяти 18 жовтня 2026 року. Порівняно з критеріями, які уряд посилив у червні, мінімальний поріг оброблюваних земель зменшили з 1000 до 200 га, а вимогу щодо річного чистого доходу — з 40 млн до 20 млн грн.
У червні наказом Мінекономіки № 6954 від 24 червня 2026 року ці показники, навпаки, подвоїли: площу підвищили з 500 до 1000 га, а дохід — з 20 до 40 млн грн. Нове рішення фактично скасовує значну частину цього посилення.
За новими правилами підприємство зможе відповідати галузевим критеріям, якщо виконуватиме два з трьох:
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оброблятиме щонайменше 200 га сільгоспугідь або матиме 50 га багаторічних насаджень, чи отримуватиме від 20 млн грн чистого річного доходу;
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здійснюватиме профільну діяльність за визначеними КВЕД;
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перебуватиме у сфері управління Мінагрополітики.
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Хто лобіював рішення
Тобто для невеликих фермерських господарств головна зміна полягає в тому, що площа землі перестає бути настільки високим бар'єром. Підприємство з меншим земельним банком зможе претендувати на статус за рахунок достатнього обсягу доходу та відповідності іншим вимогам.
Рішення переглянути критерії ухвалили після звернень аграрних асоціацій. Зниження порогу доходу також пов'язують з обмеженим експортом: через складнощі з реалізацією продукції частина агропідприємств може мати меншу виручку у 2026 році.
Заявки, як і раніше, подаватимуть через Державний аграрний реєстр. При цьому з 17 жовтня їх розглядатимуть працівники Мінагрополітики, а не Мінекономіки.
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