З 1 липня 2026 року змінюється порядок зарахування військового збору. Кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду Державного бюджету й направлятимуться безпосередньо на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ. Про це повідомила Державна податкова служба.
З 1 липня діятимуть нові правила нарахування військового збору: перевіряйте рахунки
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Через зміну механізму Державна казначейська служба відкриває нові бюджетні рахунки для сплати військового збору за кодами класифікації доходів бюджету:
- 11011000
- 11011001
- 11011600
- 11011700
- 11011800
Платникам, і фізособам, і бухгалтерам підприємств, треба перевірити актуальні реквізити перед черговою сплатою, щоб платіж не зарахувався помилково. Зробити це можна в Електронному кабінеті платника податків або на вебпорталі ДПС.
Зміни передбачені Законом України № 4908-ІХ від 10 червня 2026 року — про внесення правок до закону про держбюджет на 2026 рік щодо фінансування сектору безпеки й оборони. Документ закріплює: надходження від військового збору відтепер мають цільове призначення — виплату грошового забезпечення військовим, а не загальний фонд бюджету.
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