З 1 липня діятимуть нові правила нарахування військового збору: перевіряйте рахунки

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Через зміну механізму Державна казначейська служба відкриває нові бюджетні рахунки для сплати військового збору за кодами класифікації доходів бюджету:

11011000

11011001

11011600

11011700

11011800

Платникам, і фізособам, і бухгалтерам підприємств, треба перевірити актуальні реквізити перед черговою сплатою, щоб платіж не зарахувався помилково. Зробити це можна в Електронному кабінеті платника податків або на вебпорталі ДПС.

Зміни передбачені Законом України № 4908-ІХ від 10 червня 2026 року — про внесення правок до закону про держбюджет на 2026 рік щодо фінансування сектору безпеки й оборони. Документ закріплює: надходження від військового збору відтепер мають цільове призначення — виплату грошового забезпечення військовим, а не загальний фонд бюджету.

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