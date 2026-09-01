У серпні Україна отримала майже 16,8 млрд грн військового збору

У серпні 2026 року до спеціального фонду державного бюджету України надійшло майже 16,8 млрд грн військового збору . Загалом за липень і серпень надходження цього податку становили 34,7 млрд грн . Такі дані на сайті Міністерствіа фінансів наводить Державна казначейська служба України.

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Куди спрямовують військовий збір

Із 1 липня 2026 року діє новий порядок зарахування військового збору до державного бюджету. Відповідно до змін до закону про Державний бюджет на 2026 рік, ці кошти надходять до спеціального фонду.

Гроші мають конкретне призначення — виключно грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Таким чином, сплачений громадянами та бізнесом військовий збір безпосередньо використовується для фінансування виплат українським військовослужбовцям.

Скільки військового збору зібрали з початку року

У першому півріччі 2026 року військовий збір зараховувався до загального фонду державного бюджету. За січень-червень до нього надійшло 94,24 млрд грн.

Після зміни механізму зарахування коштів із липня надходження спрямовуються до спеціального фонду та мають визначене цільове призначення.

Отже, якщо врахувати надходження за перші вісім місяців року, загальна сума військового збору становить близько 128,9 млрд грн.

Джерело фінансування оборони

Військовий збір запровадили в Україні у 2014 році. В умовах повномасштабної війни він став одним із механізмів залучення внутрішніх ресурсів для фінансування оборони.

Водночас потреби сектору безпеки та оборони фінансуються не лише за рахунок військового збору. Держава також використовує надходження від ПДВ, податку на прибуток, ПДФО, акцизів, рентної плати та дивідендів державних підприємств.

Ще одним джерелом фінансування залишаються внутрішні державні запозичення, зокрема кошти від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).