Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків Голови Державної податкової служби. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Кадрові зміни в ДПС: уряд усунув Лесю Карнаух від виконання обов’язків очільника податкової
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Міністру фінансів доручено внести на наступне засідання Уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», в червні 2025 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов’язки голови Державної податкової служби Лесю Карнаух.
Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України.
З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
У січні 2025-го вона стала заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, а у травні — першим заступником голови.
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