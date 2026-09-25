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25 вересня 2026, 12:37

64% чи 60% ПДФО: чому громади виступають проти нової бюджетної моделі

Місцеві бюджети можуть недоотримати частину власних доходів у 2027 році через пропозицію уряду повернути норматив зарахування ПДФО до бюджетів громад із 64% до базових 60%. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна.

Місцеві бюджети можуть недоотримати частину власних доходів у 2027 році через пропозицію уряду повернути норматив зарахування ПДФО до бюджетів громад із 64% до базових 60%.


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Хоча у проєкті держбюджету передбачено 18,17 млрд грн цільової субвенції на компенсацію заборгованості з різниці в тарифах, проблема для громад полягає не лише у самих чотирьох відсоткових пунктах.

Додаткові 4% ПДФО є частиною власних доходів місцевих бюджетів, якими громада може розпоряджатися відповідно до своїх потреб. Натомість субвенція матиме конкретне цільове призначення — компенсацію заборгованості у сфері теплопостачання.

Тому громади без значних боргів за різницею в тарифах можуть фактично втратити частину доступного ресурсу, не отримавши еквівалентної компенсації. Водночас для громад із великими проблемами у теплопостачанні запропонована субвенція може бути важливішою за збереження додаткових 4% ПДФО. Южаніна, зокрема, згадує Харків.

Ще одна проблема — ПДФО надходить до бюджету за місцем роботи людини, а не її проживання. Через це громада, в якій людина живе та користується місцевою інфраструктурою, може не отримувати податок із її зарплати. Це створює різницю між місцем формування доходів і фактичними потребами місцевого бюджету.

Крім того, надходження ПДФО враховуються під час визначення податкоспроможності громад, що впливає на систему бюджетного вирівнювання та розрахунок базової і реверсної дотацій.


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Чому громади виступають за збереження 64%

Асоціація міст України наполягає на тому, щоб 64% ПДФО залишалися в бюджетах територіальних громад, і називає це однією з ключових правок до бюджетної політики на 2027 рік.

У 2024−2026 роках частка у 64% фактично зберігалася як тимчасовий виняток із базової норми Бюджетного кодексу. Базовий норматив для бюджетів територіальних громад становить 60%.

Тому, на думку прихильників збереження 64%, питання полягає не лише у компенсації на 2027 рік, а й у передбачуваності доходів громад.

Южаніна пропонує оцінювати зміни окремо для кожної громади: скільки вона отримувала від додаткових 4% ПДФО, який має обсяг підтвердженої заборгованості за різницею в тарифах та яку суму субвенції зможе отримати.


Таким чином, дискусія щодо ПДФО у бюджеті-2027 зводиться до двох моделей: зберегти громадам додаткові 4% власного доходу або частково замінити їх цільовими коштами на теплопостачання.

Як ми писали, Україні не вистачає $32,6 млрд на бюджет-2027: депутатка розповіла про переговори з партнерами

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gorobezus
gorobezus
25 вересня 2026, 14:46
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В принципе было бы разумнее НДФЛ перечислять по месту регистрации работника. В чем сложность?
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