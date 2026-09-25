Топ-5 новин за п'ятницю: 6,6 млрд євро військової допомоги від ЄС, закриття ArcelorMittal та втрати генерації

Країни Європейського Союзу погодили умови розподілу €6,6 млрд у межах Європейського фонду миру (European Peace Facility), пов'язаного з військовою підтримкою України. Про це 25 вересня повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, пише Reuters.

Компанія ArcelorMittal заявила, що не може безпечно відновити роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг». За останні п’ять тижнів підприємство пережило чотири ракетні удари, внаслідок яких загинули п’ятеро людей і ще 17 працівників були поранені. Про це ArcelorMittal повідомила на офіційному сайті 25 вересня, зазначивши, що вже поінформувала уряд України.

Україні наразі бракує підтвердження щодо $32,6 млрд міжнародного фінансування, необхідного для забезпечення бюджету у 2027 році. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі День.LIVE.

Минулої зими російські обстріли пошкодили в Україні 1613 енергооб'єктів. Втрати генерації сягнули 9 ГВт. Україна планує залучити до Фонду підтримки енергетики понад 400 млн євро до кінця 2026 року. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час заходу на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Для агропідприємств послабили вимоги для отримання статусу критично важливого, що може спростити доступ до механізму бронювання працівників. На зміни звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.