Топ-5 новин за п'ятницю: 6,6 млрд євро військової допомоги від ЄС, закриття ArcelorMittal та втрати генерації
ЄС погодив €6,6 млрд військової допомоги, пов'язаної з Україною: куди підуть кошти
Країни Європейського Союзу погодили умови розподілу €6,6 млрд у межах Європейського фонду миру (European Peace Facility), пов'язаного з військовою підтримкою України. Про це 25 вересня повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, пише Reuters.
ArcelorMittal закривається до завершення війни в Україні
Компанія ArcelorMittal заявила, що не може безпечно відновити роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг». За останні п’ять тижнів підприємство пережило чотири ракетні удари, внаслідок яких загинули п’ятеро людей і ще 17 працівників були поранені. Про це ArcelorMittal повідомила на офіційному сайті 25 вересня, зазначивши, що вже поінформувала уряд України.
Україні не вистачає $32,6 млрд на бюджет-2027: депутатка розповіла про переговори з партнерами
Україні наразі бракує підтвердження щодо $32,6 млрд міжнародного фінансування, необхідного для забезпечення бюджету у 2027 році. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі День.LIVE.
Через обстріли рф Україна втратила 9 ГВт генерації: Шмигаль назвав масштаб руйнувань
Минулої зими російські обстріли пошкодили в Україні 1613 енергооб'єктів. Втрати генерації сягнули 9 ГВт. Україна планує залучити до Фонду підтримки енергетики понад 400 млн євро до кінця 2026 року. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час заходу на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Бронювання для фермерів може стати доступнішим: що зміниться з 18 жовтня
Для агропідприємств послабили вимоги для отримання статусу критично важливого, що може спростити доступ до механізму бронювання працівників. На зміни звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
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