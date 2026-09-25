Долар тримають нижче 45 грн: НБУ встановив курс на вихідні

Національний банк України встановив офіційні курси валют на суботу і неділю (26−27 вересня).

Курс долара і євро залишився без змін. Долара — на рівні 44,97 грн, євро — 51,12.

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Як змінився курс



Для порівняння, ще вчора 24 вересня офіційний курс долара становив 44,85 грн, а євро — 51,18 грн

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