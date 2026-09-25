Україні не вистачає $32,6 млрд на бюджет-2027: депутатка розповіла про переговори з партнерами

Україні наразі бракує підтвердження щодо $32,6 млрд міжнародного фінансування, необхідного для забезпечення бюджету у 2027 році. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі День.LIVE.



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Забуранна зазначила, що, за її інформацією, проєкт бюджету вже пройшов верифікацію МВФ, що дозволяє продовжувати переговори з ЄС та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Водночас офіційно Мінфін оцінює загальну потребу України в міжнародній підтримці у 2027 році в $52,6 млрд. Йдеться про кошти від Європейського Союзу, країн G7 у межах механізму ERA, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів. Частина цієї суми — $32,6 млрд — поки що потребує підтвердження.



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Забуранна також пов'язала зростання потреби в додатковому фінансуванні зі значними руйнуваннями інфраструктури та ситуацією на фронті.

Проєкт держбюджету-2027 уряд схвалив 15 вересня. Загальний обсяг видатків у документі становить 7,272 трлн грн, тоді як потреба в міжнародній підтримці визначена на рівні $52,6 млрд.



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