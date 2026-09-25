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25 вересня 2026, 9:39

Україні не вистачає $32,6 млрд на бюджет-2027: депутатка розповіла про переговори з партнерами

Україні наразі бракує підтвердження щодо $32,6 млрд міжнародного фінансування, необхідного для забезпечення бюджету у 2027 році. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань видатків держбюджету Леся Забуранна в ефірі День.LIVE.

Україні наразі бракує підтвердження щодо $32,6 млрд міжнародного фінансування, необхідного для забезпечення бюджету у 2027 році.


► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


Забуранна зазначила, що, за її інформацією, проєкт бюджету вже пройшов верифікацію МВФ, що дозволяє продовжувати переговори з ЄС та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Водночас офіційно Мінфін оцінює загальну потребу України в міжнародній підтримці у 2027 році в $52,6 млрд. Йдеться про кошти від Європейського Союзу, країн G7 у межах механізму ERA, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів. Частина цієї суми — $32,6 млрд — поки що потребує підтвердження.


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Потреби зростають через війну


Забуранна також пов'язала зростання потреби в додатковому фінансуванні зі значними руйнуваннями інфраструктури та ситуацією на фронті.

Проєкт держбюджету-2027 уряд схвалив 15 вересня. Загальний обсяг видатків у документі становить 7,272 трлн грн, тоді як потреба в міжнародній підтримці визначена на рівні $52,6 млрд.


Як ми писали, у 2027 році дефіцит бюджету становитиме 2,7 трлн грн: уряд назвав джерела фінансування

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+30
Серый Петров
Серый Петров
25 вересня 2026, 10:18
#
Воруйте меньше
+
+30
TAN72
TAN72
25 вересня 2026, 10:36
#
Аппетит растёт
+
+44
izhgut .
izhgut .
25 вересня 2026, 10:46
#
Отака вона — потужність. Тепер бюджет суверенної країни потрібно погоджувати з усілякими іноземними організаціями та країнами.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
25 вересня 2026, 11:11
#
Бюджет воюючої країни.
+
+41
korvin29
korvin29
25 вересня 2026, 11:14
#
Самое интересное будет после окончания войны, когда транши прекратятся и не будет никакой бюджетной поддержки. В репарации верят только представители самого отбитого электората Зе-команды. В Украине будут времена похлеще 90х, тем кто хотел купить недвижимость один совет: подождите окончания войны, подождите когда пройдет отложенный спрос и покупайте).).)
+
+15
Vadossssss
Vadossssss
25 вересня 2026, 11:44
#
Спочатку навпаки транши збільшать для запуску экономіки,а потім почнуть відбивати своє.
+
+29
Yaroslav 911
Yaroslav 911
25 вересня 2026, 11:32
#
Надо заканчивать войну, как, это уже задача политиков, которых выбрали граждане.
Выхода нет только из гроба.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
25 вересня 2026, 12:07
#
Так у вас же росте ВВП згідно статистики??? Кожен день пишете що росте ВВП, а тут половина бюджету відсутся)). Як же так?
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