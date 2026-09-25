Після закриття міжбанку п'ятницю, 25 вересня, курс долара знизився на 28 копійок у купівлі та на стільки ж у продажу. Євро подешевшав на 16 копійок у купівлі і на 17 у продажу.
25 вересня 2026, 17:40
Долар і євро помітно подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 25 вересня
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Закриття 25 вересня
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Зміни
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44,95/44,98
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44,67/44,70
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28/28
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51,20/51,22
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50,94/50,95
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16/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,62−45,14 грн. Євро купують за 50,51 грн, а продають за 51,58 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,98−45,00, євро — 51,50−51,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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