На конкурсі DzWinner-2026 представники Sense Bank посіли призові місця в усіх категоріях

Відбулося оголошення переможців конкурсу DzWinner-2026, що присуджується представникам галузі контактних центрів та визначає найкращих з 2014 року. За його підсумками Sense Bank посів друге місце в номінації «Контакт-центр року» та став єдиним банківським контакт-центром серед переможців.

Цьогоріч у DzWinner взяли участь більш як 20 компаній, журі розглянуло понад 230 конкурсних робіт. Sense Bank був представлений у дев'яти номінаціях 15 співробітниками.

За результатами конкурсу команда Sense Bank здобула 15 нагород та відзнак, кожен представник фінансової установи став переможцем або призером конкурс. Так, члени команди банку вибороли перші місця в категоріях «Тренер року» — Ольга Чуприна, «Консультант року (відеодзвінки)» — Владислав Чава, та «Консультант чату» — Анастасія Бобрушко.

Журі окремо відзначило результати Владислава Чави, який отримав понад 6 балів із 7 можливих, що стало рекордно високою оцінкою за всю 13-річну історію проведення DzWinner.

Загальний результат банку на DzWinner-2026 свідчить про те, що якісний клієнтський сервіс є для Sense Bank непохитним пріоритетом. Банк і надалі розвиватиме технологічні канали комунікації та посилюватиме рівень експертизи всієї команди контакт-центру.



На конкурсе DzWinner-2026 представители Sense Bank заняли призовые места во всех категориях

Конкурс DzWinner-2026, который проводится среди представителей отрасли контакт-центров и определяет лучших с 2014 года, объявил победителей. По его итогам Sense Bank занял второе место в номинации «Контакт-центр года» и стал единственным банковским контакт-центром среди победителей.

В этом году в DzWinner приняли участие более 20 компаний, жюри рассмотрело свыше 230 конкурсных работ. Sense Bank был представлен в девяти номинациях 15 сотрудниками.

По итогам конкурса команда Sense Bank завоевала 15 наград, каждый представитель финансового учреждения стал победителем или призером конкурса. Так, члены команды банка заняли первые места в категориях «Тренер года» — Ольга Чуприна, «Консультант года (видеозвонки)» — Владислав Чава и «Консультант чата» — Анастасия Бобрушко.

Жюри отдельно отметило результаты Владислава Чавы, который получил более 6 баллов из 7 возможных, что стало рекордно высокой оценкой за всю 13-летнюю историю проведения DzWinner.

Общий результат банка на DzWinner-2026 свидетельствует, что качественное обслуживание клиентов является для Sense Bank непреложным приоритетом. Банк и в дальнейшем будет развивать технологические каналы коммуникации и повышать уровень экспертизы всей команды контакт-центра.