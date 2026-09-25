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25 вересня 2026, 8:46

Обстріли ще не повністю відобразилися на цінах: експерт попередив про новий тиск у вересні

Статистика цін виробників поки що не повною мірою відобразила наслідки російських обстрілів у серпні, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, це може бути пов'язано з механікою розрахунку показника.

Статистика цін виробників поки що не повною мірою відобразила наслідки російських обстрілів у серпні, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.


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Водночас окремі тенденції вже помітні. За даними Держстату, у серпні ціни виробників промислової продукції зросли на 0,9% до липня. Найбільше подорожчала продукція постачальників електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 1,2%.

Увага на кілька ключових змін

Енергетика. Ціни у постачальників електроенергії, газу та води зросли на 1,2%. Аналітик пов'язує це, зокрема, зі зростанням попиту на електроенергію: у серпні на РДН попит порівняно з липнем збільшився на 7,17%, а пропозиція — на 4%. На ВДР попит зріс на 16,11%, тоді як пропозиція скоротилася на 8,34%.

Металургія та видобуток. У металургії ціни знизилися на 0,7%, у добувній промисловості — на 0,6%. За оцінкою Шевчишина, металургійний сектор уповільнюється через проблеми з експортом, зокрема через порти, а виробники руди змушені знижувати ціни на внутрішньому ринку через складнощі з вивезенням продукції.

Харчова промисловість. Ціни виробників харчових продуктів зросли на 1%. Зокрема, молочна продукція подорожчала на 1,4%, м'ясна — на 2,1%, а хліб — на 1,5%. На думку аналітика, це може бути одним із наслідків пошкодження складів та ускладнення логістики.

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Ціни зростатимуть надалі


Шевчишин очікує, що у вересні тиск на виробничі ціни посилиться через зростання витрат і втрати підприємств. Це, своєю чергою, може створити додатковий тиск на споживчі ціни.

Отже, за його оцінкою, частина наслідків серпневих атак може проявитися у ціновій статистиці із запізненням, коли підприємства повною мірою перенесуть зростання витрат на ціни своєї продукції.


Як ми писали, аналітик прогнозує долар вище 45 грн: що впливатиме на курс

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
25 вересня 2026, 11:32
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«Давление» будет видно к концу года, когда из-за перебоев с электричеством бизнес будет вынужден работать на генераторах, заправляемых горючкой по 100+/литр. Вот тогда и начнётся всё самое интересное. ((
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