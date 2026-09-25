Уряд залишив 2600 грн доплати вчителям: виплати отримають 23,6 тисячі педагогів

Уряд зберіг щомісячну доплату у 2 600 грн для вчителів, які працюють на прифронтових територіях очно або у змішаному форматі. Виплата передбачена для 23 600 педагогів у 614 школах.

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Щоб забезпечити виплати, Кабмін перерозподілив додаткові кошти. Це дозволить провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році в громадах, де залишилася потреба у фінансуванні, а також виплачувати доплату до кінця 2026 року.



90 місцевих бюджетов у 6 областях



Йдеться саме про педагогів, які продовжують працювати безпосередньо з учнями в очному або змішаному форматі в умовах підвищеної безпекової небезпеки. За даними освітніх ресурсів, додатковий ресурс після перерозподілу мають отримати 90 місцевих бюджетів у шести областях — Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській.



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Таким чином, попри обмежені бюджетні можливості, окрему виплату для вчителів прифронтових громад вирішили зберегти до кінця року.



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