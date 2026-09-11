Банки профінансували створення 2 ГВт нових енергетичних потужностей вартістю понад 63 млрд грн

Як повідомив НБУ українські банки в межах меморандуму про відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак профінансували відповідні проєкти бізнесу та населення на 63,3 млрд грн. З них 58,5 млрд грн припадає на бізнес, ще 4,8 млрд грн — на домогосподарства.

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За даними опитування найбільших банків — учасників меморандуму, станом на початок вересня 2026 року фінансування проєктів бізнесу дозволило відновити або створити 2,014 ГВт генерувальних потужностей. Найбільше коштів спрямували на сонячні електростанції, газові, гідро-, біо- та вітрові установки, а також закупівлю генераторів.

Окремий напрям — розвиток систем накопичення енергії та модернізація теплообладнання. Потужність таких проєктів, зокрема зі створення систем зберігання енергії, придбання інверторів та акумуляторів, сягнула 895 МВт.

З урахуванням погашення кредитів валовий портфель енергетичних позик бізнесу на початок вересня становив 37,6 млрд грн, населення — 3,5 млрд грн.

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Проєкти реалізуються у 21 області України



Розвиток кредитування енергетики є одним із пріоритетів Стратегії з розвитку кредитування. Національний банк, зокрема, переглянув підходи до оцінки кредитних ризиків та підвищив коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу. Це має сприяти розширенню доступу енергетичних проєктів до фінансування.



