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25 вересня 2026, 8:00

Трамп зустрівся із Сі: США та Китай відклали нову торговельну війну

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори у Вашингтоні 24 вересня. Як повідомляє Reuters, головним практичним результатом стало продовження торговельного перемир’я між країнами ще на два місяці.

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори у Вашингтоні 24 вересня.

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Водночас сторони не уклали довгострокової торговельної угоди: ключові суперечки щодо тарифів, китайських закупівель американської продукції, рідкісноземельних металів та технологічних обмежень залишилися предметом подальших переговорів.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, продовження має дати Вашингтону та Пекіну додатковий час для роботи над економічними питаннями. При цьому США заявляють, що Китай виконує зобов’язання щодо закупівлі 25 млн тонн американської сої, але відстає від домовленостей щодо інших аграрних товарів. Також Вашингтон вказує на недостатні обсяги постачання рідкісноземельних металів.


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Торгівля, Тайвань та Україна залишаються спірними питаннями

Під час зустрічі сторони також обговорили штучний інтелект, Тайвань, Україну, ситуацію на Близькому Сході та питання стратегічної безпеки. За даними китайської сторони, Сі закликав США обережно підходити до тайванського питання та виступати проти незалежності острова. Вашингтон при цьому не заявляв про зміну своєї традиційної позиції.

Щодо України конкретних нових домовленостей публічно не оголошували. Китайська сторона підтвердила, що лідери обмінялися думками щодо війни в Україні, однак подробиці їхньої розмови не розкрили.

Таким чином, зустріч не завершила торговельне протистояння США та Китаю, але дозволила продовжити чинне перемир’я та відкласти загострення на наступні два місяці.


Як ми писали, Китай забезпечує майже 30% імпорту України: що стоїть за рекордним зростанням

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Три літри
Три літри
25 вересня 2026, 9:04
#
Трамп капітулював навіть не почавши війну
+
0
Skeptik777
Skeptik777
25 вересня 2026, 11:10
#
Він її програв 1,5 роки тому. У нього вистачило розуму не вступити в то двічі. А закон Грема то можливість запровадити тарифи, тобто беззуба хрінь.
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