Україна подала заявку до ядерного агентства ОЕСР: Шмигаль назвав головні завдання

Україна подала заявку на членство в Агентстві з ядерної енергії ОЕСР. Як повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, приєднання до цієї організації має стати одним із кроків на шляху до повноправного членства України в ОЕСР.

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Що, на думку Шмигаля, потрібно українській атомній енергетиці

Міністр енергетики окреслив ключові висновки, яких Україна дійшла після понад чотирьох років повномасштабної війни.

Безпека має стосуватися не лише реактора, а й усієї інфраструктури. За словами Шмигаля, під час проєктування необхідно передбачати захист критичних об'єктів, резервування електропостачання та можливість роботи електростанцій в автономному режимі.

Україна має відмовлятися від залежності від російського ядерного палива. Країна вже використовує паливо Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 і запустила виробництво компонентів для паливних збірок. Наступним стратегічним кроком Шмигаль називає створення в Україні потужностей для складання ядерного палива.

Потрібні стійкі міжнародні ланцюги постачання. Україна розвиває співпрацю з Cameco у сфері постачання урану та з Urenco щодо його збагачення. Водночас Київ прагне забезпечувати власним виробництвом щонайменше 30% потреб реакторів ВВЕР і локалізувати до 100% потреби у паливних збірках для ВВЕР-1000.

Атомні проєкти потребують довгострокового фінансування. Шмигаль наголосив на необхідності партнерств, які поєднуватимуть технології, інвестиції та промислову кооперацію.

Потрібні кадри для розширення атомної енергетики. Йдеться про підготовку інженерів, проєктувальників, будівельників, операторів, науковців і регуляторів. Освіта, професійна підготовка та міжнародний обмін мають стати важливою частиною співпраці.



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Україна хоче збільшити експорт електроенергії до Європи

Окремо Шмигаль наголосив на розвитку енергетичних зв’язків з Європою. Наразі пропускна спроможність інтерконекторів становить 2,4 ГВт, а Україна планує збільшити її до 4,5 ГВт.

Уряд розглядає розвиток атомної генерації та міждержавних мереж як можливість посилити роль України як постачальника чистої електроенергії до Європи.

За словами Шмигаля, досвід України із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час повномасштабної війни може бути корисним для інших країн.



Як ми писали, український ринок установок зберігання електроенергії швидко розвивається через дефіцит генерації, волатильність цін на електроенергію та потребу енергосистеми у балансуванні.