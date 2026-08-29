Українці накопичили понад 104 млрд грн боргів за комуналку: за що не платять найбільше

Станом на 30 червня борг українців за комунальні послуги сягнув 104,2 млрд грн, найбільше не сплачено за тепло та гарячу воду. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Як зросла заборговність

В ІІ кварталі 2026 року населення України сплатило за житлово-комунальні послуги 67,1 млрд грн, тоді як нараховано до сплати було 53,5 млрд грн.

Водночас станом на 30 червня 2026 року загальна заборгованість населення за послуги становила 104,2 млрд грн, зокрема: