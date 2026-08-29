Станом на 30 червня борг українців за комунальні послуги сягнув 104,2 млрд грн, найбільше не сплачено за тепло та гарячу воду. Про це повідомила Державна служба статистики.
29 серпня 2026, 10:37
Українці накопичили понад 104 млрд грн боргів за комуналку: за що не платять найбільше
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Як зросла заборговність
В ІІ кварталі 2026 року населення України сплатило за житлово-комунальні послуги 67,1 млрд грн, тоді як нараховано до сплати було 53,5 млрд грн.
Водночас станом на 30 червня 2026 року загальна заборгованість населення за послуги становила 104,2 млрд грн, зокрема:
- за постачання теплової енергії та гарячої води — 33,8 млрд грн;
- за постачання та розподіл природного газу — 29,1 млрд грн;
- за постачання та розподіл електричної енергії — 17,3 млрд грн;
- за централізоване водопостачання та водовідведення — 10,5 млрд грн;
- за управління багатоквартирним будинком — 10,1 млрд грн;
- за управління побутовими відходами — 3,4 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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