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25 вересня 2026, 14:28

Оренда у Львові забирає 76% зарплати: із твариною житло знайти складніше

У Львові зросла вартість оренди квартир усіх типів. Найбільше подорожчали однокімнатні — майже на 32%. Про це свідчить статистика ЛУН. Тепер оренда житла в середньому забирає 76% зарплати львів'ян — удвічі більше за рівень, який у Європі вважають межею житлової бідності. Попит на квартири також зріс: порівняно з пів року тому їх стали здавати вдвічі швидше.

У Львові зросла вартість оренди квартир усіх типів.

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Скільки коштує оренда

За останній рік найбільше у Львові зросла вартість оренди однокімнатних квартир — на 32%. Медіанна ціна такого житла нині становить 24 800 гривень на місяць, свідчить статистика ЛУН.

Двокімнатні квартири також подорожчали — їхня медіанна ціна оренди становить 28 800 гривень на місяць, що на 17% більше, ніж рік тому. Трикімнатні квартири нині здають у середньому за 31 500 гривень — на 8% дорожче, ніж торік.
За словами рієлторки Оксани Савули, з якою поспілкувалося видання «Твоє місто», однокімнатна квартира в новому будинку із сучасним ремонтом коштує понад 20−25 тисяч гривень на місяць.


У старіших будинках ціни нижчі — близько 15−17 тисяч гривень. Водночас знайти квартиру за 13−14 тис. грн, за словами рієлторки, майже неможливо.

Оксана Савула також розповіла, що до Львова телефонують кияни, які шукають житло як альтернативу на зиму, однак частина з них відмовляється від переїзду через високу вартість оренди.

Тим, хто хоче заощадити, рієлторка радить розглядати житло у передмісті — зокрема в Солонці, Малечковичах, Сокільниках, Липниках чи Пустомитах.

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Попит на оренду зростає

Попит на оренду житла у Львові залишається високим. За даними ЛУН, за останні пів року швидкість оренди зросла на 40%.

Це узгоджується з даними «Твого міста»: якщо у січні одно- та двокімнатні квартири у Львові могли шукати орендарів близько двох тижнів, то тепер, за даними видання, їх часто винаймають за кілька днів.

Орендувати житло з твариною складніше

Окремою проблемою для орендарів залишається пошук житла, де дозволяють проживати з домашніми тваринами.

Лише 5% власників квартир погоджуються на проживання з тваринами, ще 11% — за певних умов. За словами рієлторів, особливо складно знайти житло людям із великими собаками вагою понад 20 кілограмів або кількома котами.
Деякі власники також просять доплату за проживання з твариною — близько 50 доларів.

Оренда забирає більшу частину зарплати

У середньому оренда житла у Львові становить 76% доходу орендаря — це медіанний показник. За даними аналізу ЛУН, для порівняння з європейськими показниками використовують поріг у 40% доходу, після якого витрати на житло вважають надмірними.

За розрахунками ЛУН, менеджер із продажу у Львові витрачає на оренду близько 55% зарплати, а медсестра — 103%. Тобто медіанна вартість оренди для медсестри перевищує її медіанну зарплату.

Серед професій, які аналізував ЛУН, немає жодної, для якої частка витрат на оренду була б нижчою за 40%.

Нагадаємо, що в Україні держава компенсує оренду житла окремим категоріям ветеранів та звільнених захисників. Максимальна виплата становить 6 656 гривень на місяць, а право на неї встановлює постанова Кабінету Міністрів № 252.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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