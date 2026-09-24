До €2000 без податку: як нові правила змінять продажі через OLX та інші платформи

З 2027 року правила для продажів через цифрові платформи в Україні зміняться. Онлайн-сервіси отримають більше обов’язків щодо збору інформації про продавців та їхні доходи, а в окремих випадках — утримуватимуть податок із виплат. Про це по відомляє Судово-юридична газета.



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Водночас це не означає, що кожна людина, яка продає речі через OLX чи інший майданчик, автоматично стане платником податків або порушником. Чинні правила відрізняють звичайний продаж власного майна від систематичної торгівлі з метою отримання прибутку.

Податкова вже відстежує систематичні онлайн-продажі

ДПС із 2025 року отримує інформацію про громадян, які систематично отримують кошти за продані через інтернет товари. Податківці використовують ці дані для виявлення випадків, коли людина фактично веде бізнес без державної реєстрації.

Але сама кількість переказів або відправлень ще не доводить, що людина займається підприємницькою діяльністю. Судова практика показує, що для відповідальності потрібно встановити саме комерційний характер діяльності.

Показовою є справа, у якій громадянин за три місяці отримав 161 переказ на загальну суму 465 128 грн. Податкова вважала це доказом систематичної господарської діяльності без реєстрації ФОП.

Проте суд закрив справу, оскільки ДПС не довела, що людина купувала товари спеціально для перепродажу та діяла з метою отримання прибутку. За поясненнями громадянина, він просто продавав власні вживані речі.

Продаж старого одягу чи техніки — не обов’язково бізнес

Це принципово важливо для звичайних користувачів онлайн-майданчиків.

Якщо людина продає власний старий ноутбук, одяг, меблі чи інші речі, якими вона вже користувалася, сам факт отримання грошей не перетворює такий продаж на підприємницьку діяльність.

Наприклад, якщо ноутбук купили за 20 тис. грн, користувалися ним, а через рік продали за 10 тис. грн, це не означає автоматично, що власник займався торгівлею.

Для притягнення до відповідальності податкова має довести сукупність ознак підприємницької діяльності — зокрема систематичність продажів, їхню спрямованість на отримання прибутку та інші обставини.

Саме тому суди вже закривали справи, де податківці намагалися прирівняти продаж особистих речей до незаконного бізнесу. В одному з таких випадків громадянка продавала дитячі речі свого сина: у неї було понад 20 успішних доставок та 44 активні оголошення. Однак суд не визнав цього достатнім доказом підприємницької діяльності.

Що зміниться з 1 січня 2027 року

Новий режим пов’язаний із впровадженням європейських правил DAC7. Оператори цифрових платформ повинні будуть ідентифікувати продавців та передавати податковій інформацію про доходи у визначених законом випадках.

Йдеться не лише про продаж товарів. Нові правила охоплюють також послуги, оренду нерухомості та транспорту, а платформи виконуватимуть функції податкових агентів.

Для фізичних осіб передбачено спеціальний механізм оподаткування доходів від продажу товарів через платформи. До €2000 доходу на рік такі операції звільняються від оподаткування. Уряд прямо пояснює, що це має охоплювати звичайні продажі особистих та вживаних речей.

Якщо ж людина фактично використовує платформу для регулярного заробітку, для неї діятимуть інші правила. Зокрема, передбачена ставка ПДФО 10%, а сам податок у відповідних випадках утримуватиме платформа.

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