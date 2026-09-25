YouTube радикально оновлює платформу: ШІ допоможе шукати відео, створювати стрічки та монтувати Shorts

YouTube представив масштабне оновлення платформи з новими функціями на основі штучного інтелекту для глядачів і авторів. Компанія змінює пошук відео, рекомендації, YouTube Music та процес монтажу контенту. Про це YouTube повідомив на щорічній презентації Made On YouTube.

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Нові можливості вражають



Однією з головних новинок стане Custom Feeds — можливість створювати власні стрічки відео за допомогою звичайних текстових запитів. Наприклад, користувач зможе попросити YouTube показувати довгі документальні фільми для вечірнього перегляду або нових авторів про DIY. Такі стрічки можна буде зберігати, а рекомендації в них автоматично оновлюватимуться. Функцію планують запустити для користувачів у США на смартфонах, вебверсії та телевізорах цієї осені.

YouTube також розширює Ask YouTube — пошук у форматі діалогу. Система може відповідати на складніші запити, ставити контекст навколо відео та пропонувати релевантний контент. Для пошуку товарів сервіс зможе формувати організовані рекомендації та порівняння на основі характеристик і вподобань користувача.

Окремий блок нововведень стосується YouTube Music. Функція Ask Music працюватиме як розмовний ШІ-інструмент, за допомогою якого можна буде керувати чергою, шукати музику та глибше знайомитися з артистами. YouTube також готує Podcast Lineup — персонального аудіогіда, який щотижня коротко розповідатиме про рекомендовані подкасти та пояснюватиме, чому вони можуть сподобатися користувачу. Обидві функції мають з'явитися для користувачів YouTube Music та Premium у всьому світі.



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ШІ стає головним помічником ютубера



Для авторів YouTube готує розмовний монтаж на основі Gemini. У Shorts і застосунку YouTube Create можна буде описувати бажані зміни звичайною мовою: ШІ допомагатиме створити першу версію, обрізати паузи, змінити порядок фрагментів, додати текст та інші елементи. При цьому автор зможе у будь-який момент перейти до ручного редагування. Глобальний запуск для Android та iPhone запланований на початок 2027 року.

Таким чином, YouTube поступово перетворює ШІ з окремого інструмента на частину основних функцій платформи — від пошуку та рекомендацій до створення й монтажу відео.

Як ми повідомляли, YouTube став найбільшою медіакомпанією у світі