McDonald’s запустив у Шанхаї доставку дронами: як це працює

У Шанхаї запрацював окремий повітряний коридор для доставки замовлень McDonald’s дронами. Замовлення через Meituan доставляють до спеціальних кіосків приблизно за 10 хвилин. Про це пише Fast Company.

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Новий маршрут протяжністю близько 3,1 км з'єднує кухню McDonald’s у районі Сюйхуей із пунктами видачі на набережній Вест-Бунд. Замовлення оформлюють через застосунок Meituan, а типовий час доставки становить близько 10 хвилин.



Як пише Fast Company, Meituan використовує дрони для доставки замовлень із 2017 року. Компанія поступово розширює мережу на нові міста, а правила для таких польотів у Китаї розробляли паралельно з розвитком технології.



Головна особливість нового маршруту в тому, що McDonald’s уперше отримав окремий повітряний коридор для власних замовлень. Раніше бренд був одним із багатьох, чиї замовлення доставляли маршрутами Meituan.





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Доставка за різної погоди



За даними Meituan, один дрон може перевозити до близько 2,4 кг вантажу. Система може працювати під час звичайного дощу та снігу, а також за поривів вітру до близько 50 км/год.



Якщо погодні умови стають гіршими, дрони завершують доставки, які вже перебувають у повітрі, після чого весь парк припиняє роботу до покращення погоди.



У Meituan заявили, що близько 20 брендів уже використовують дрони компанії. Після запуску маршруту у Вест-Бунді загальна кількість платних замовлень, доставлених дронами Meituan, перевищила 1 млн.

Нові маршрути у Шанхаї

За даними Fast Company, McDonald’s і Meituan проводили випробування системи у Шеньчжені протягом 2026 року. Тепер компанії планують використовувати новий формат як основу для створення мережі повітряних вузлів у різних районах.



Шанхай має намір запустити 400 низьковисотних маршрутів до кінця 2027 року. Розвиток таких сервісів є частиною китайської стратегії розвитку так званої «економіки низьких висот».



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