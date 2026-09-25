На Київщині зростає вибір житла за держпрограмами: приклад BURGUNDIA 3 в Ірпені

На ринку житла Київщини розширюється вибір об'єктів, які можуть бути цікавими покупцям, що використовують державні програми фінансування житла, а саме єОселя, єВідновлення та житлові ваучери. Для Ірпеня це особливо актуально: місто залишається одним із найбільш представлених напрямків первинного ринку у ближньому передмісті столиці, а попит формують як покупці для власного проживання, так і ті, хто шукає житло з інвестиційною перспективою.

Одним із проєктів, який має поповнити такий пул пропозиції, є BURGUNDIA 3 від компанії MOLODIST. Житловий комплекс у Ірпені виходить на фінальний етап будівництва: введення в експлуатацію заплановане на IV квартал 2026 року. За даними вересневого звіту забудовника, у секціях одночасно тривають фасадні та малярні роботи, оздоблення місць загального користування, монтаж інженерних мереж, встановлення вікон, роботи з покрівлею та благоустрій території.

Що отримує покупець

Для людини, яка обирає квартиру за державною програмою, важлива не лише можливість використати відповідне фінансування. Значення мають загальна вартість житла, площа квартири, формат забудови, термін очікування та характеристики самого комплексу.

У BURGUNDIA 3 квартири представлені smart-, одно- та двокімнатні квартири від 23 до 67м². За актуальними даними ЛУН, мінімальна заявлена ціна становить 49 500 грн за м², а мінімальна вартість квартири — близько 1,2 млн. грн. Будівельна компанія також пропонує розтермінування до 18 місяців із першим внеском від 30%.

Саме рівень загального бюджету може бути важливим під час вибору житла в передмісті: покупець порівнює не тільки вартість квадратного метра, а й те, яку площу та характеристики квартири можна отримати в межах доступного бюджету.

Малоповерховий формат замість висотної забудови

BURGUNDIA 3 складається з п'яти будинків висотою від 5 до 7 поверхів. У кожному будинку передбачений ліфт. Будинки зводяться з цегли, утеплюються мінеральною ватою та матимуть індивідуальне газове опалення.

Малоповерховий формат є одним із параметрів, за яким покупці можуть порівнювати житлові комплекси Ірпеня з пропозиціями в інших містах Київської агломерації. У цьому випадку йдеться про квартал із будинками до семи поверхів, а не про висотну забудову.

Власний громадський простір

Ще одна складова проєкту — середовище всередині комплексу. BURGUNDIA 3 передбачає власну прогулянкову алею із зеленими зонами та фонтанами, закриту для автомобілів територію, дитячі та спортивні майданчики. На перших поверхах розміщуються комерційні приміщення, де мають працювати магазини, заклади та сервіси для мешканців.

Таким чином, покупець оцінює не лише квартиру, а й майбутню інфраструктуру комплексу — фактор, який особливо важливий для тих, хто обирає між Києвом та передмістям і планує жити в новобудові постійно.

Фінальна стадія — менший горизонт очікування

Ще один аргумент на користь об'єктів на фінальному етапі — можливість оцінити реальний стан будівництва. У BURGUNDIA 3 вже виконуються фасадні, внутрішні та інженерні роботи, а частина секцій перейшла до оздоблення місць загального користування та благоустрою. Введення комплексу очікується в найближчі півроку.

Для покупця це означає коротший горизонт очікування порівняно з проєктом на початковій стадії. Для потенційного інвестора — можливість оцінити не лише заявлену концепцію, а вже фактичну архітектуру, локацію, стан будівництва та майбутнє благоустрою.

Державні програми як додатковий критерій

Доступність державного фінансування стала окремим критерієм під час вибору квартири. На Київщині діють програми єОселя, єВідновлення та житлові ваучери. BURGUNDIA 3 має поповнити пропозицію житла, яке покупці зможуть розглядати в межах державних житлових програм.

Таким чином, BURGUNDIA 3 в Ірпені поєднує кілька параметрів, які покупці враховують під час вибору житла в передмісті Києва: стартову вартість від 49,5 тис. грн за м², малоповерхову забудову, ліфти в кожному будинку, власний громадський простір, комерційну інфраструктуру та близький термін введення в експлуатацію. Розширення пропозиції за державними програмами додає до цього ще один критерій, який може впливати на вибір квартири в Ірпені та інших містах Київської агломерації.