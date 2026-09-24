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24 вересня 2026, 15:14

Цюріх і Токіо очолили світовий рейтинг ризику «бульбашки» на ринку житла — UBS

Цюрих та Токіо стали єдиними з 23 найбільших світових міст, які UBS у 2026 році відніс до категорії високого ризику утворення «бульбашки» на ринку житлової нерухомості.

Цюрих та Токіо стали єдиними з 23 найбільших світових міст, які UBS у 2026 році відніс до категорії високого ризику утворення «бульбашки» на ринку житлової нерухомості.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо показує рейтингЗгідно з опублікованим 22 вересня UBS Global Real Estate Bubble Index 2026, індекс Цюріха становив 1,69, Токіо — 1,54.
Нерухомість

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що показує рейтинг

Згідно з опублікованим 22 вересня UBS Global Real Estate Bubble Index 2026, індекс Цюріха становив 1,69, Токіо — 1,54. Високим UBS вважає показник вищим за 1,5.

До категорії підвищеного ризику увійшли Майамі з індексом 1,41, Дубай — 1,16, Сеул — 1,13, Женева — 1,12 та Лісабон — 1,04.

Помірний ризик зафіксований в Амстердамі — 0,95, Мадриді — 0,86, Лос-Анджелесі — 0,69, Сіднеї — 0,68, Франкфурті — 0,64, Торонто — 0,63, Ванкувері — 0,62, Мюнхені та Гонконзі — 0,64, Мюнхені та Гонконзі — Мілані — 0,50.

До ринків із низьким ризиком UBS відніс Париж із показником 0,33, Лондон — 0,32, Нью-Йорк — 0,28, Сан-Франциско — мінус 0,02 та Сан-Паулу — мінус 0,24.

Як змінилися ціни у містах

У Цюріху реальні ціни на житло за останні 20 років зросли майже на 140%, тоді як орендні ставки збільшилися приблизно на 40%, а доходи населення — на 30%. Співвідношення ціни купівлі до вартості оренди досягло 46 років — максимального показника серед усіх вивчених міст UBS.

У Токіо ціни на житло з поправкою на інфляцію зараз приблизно на 50% вищі, ніж сім років тому. За останній рік вони зросли приблизно на 6%.

UBS зазначає, що в середньому реальні ціни на житло у всіх досліджених містах за рік зросли лише на 0,5%, однак між окремими ринками сформувався значний розрив.

Банк наголошує, що високий індекс не є прогнозом неминучого обвалу. Корекція може відбутися за зміни процентних ставок, настроїв інвесторів або суттєвого збільшення пропозиції житла.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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