Ринок авто в ЄС різко змінився: електромобілі за рік додали 62,7%

У серпні 2026 року ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі зріс на 4,5% порівняно з аналогічним місяцем минулого року — до 708,2 тис. автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром» із посиланням на дані ACEA.

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Найбільшу динаміку продемонстрував сегмент електромобілів — їхні реєстрації зросли на 62,7%.

За типом силової установки у серпні зареєстрували:

234 980 гібридів (HEV) — +2,2%;

196 486 електромобілів (BEV) — +62,7%;

133 816 бензинових автомобілів — -24,6%;

78 426 плагін-гібридів — +10,8%;

45 403 дизельних авто — -23,8%;

19 100 автомобілів інших типів — -0,3%.

Таким чином, найбільший приріст серед основних категорій припав саме на повністю електричні автомобілі. За даними ACEA, за вісім місяців 2026 року в ЄС зареєстрували 1,64 млн BEV, а їхня частка ринку досягла 21,7%.

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Загалом із січня до серпня в Євросоюзі зареєстрували понад 7,5 млн нових легковиків, що на 5,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



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