Укрпошта створила службу авіабезпеки для прискорення міжнародної доставки посилок

Укрпошта створила власну службу авіабезпеки, яка має пришвидшити перевірки міжнародних відправлень в аеропортах і на кордоні. Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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Навіщо Укрпошті нова служба

Наразі Укрпошта використовує 159 авіамаршрутів і здійснює міжнародний поштовий обмін із 230 країнами світу. Основні поштові потоки проходять через авіахаби Лондона, Франкфурта, Варшави, Риги та Кишинева, а як резервні напрямки компанія використовує Прагу, Амстердам, Бухарест і Братиславу.

За даними Укрпошти, понад 90% посилок обробляють і випускають за кордон максимум за 24 години.

Однак увесь процес можуть затримати навіть кілька відправлень, які потребують додаткової перевірки.

«Дуже прикро, коли через питання до 1−5 посилок в аеропорту чи на кордоні зупиняється ціла 20-тонна фура, а тисячі посилок затримуються на 1−2 дні через перевірку на небезпечні вантажі», — розповів Смілянський.

Такі затримки безпосередньо впливають на підприємців, які продають українські товари за кордон. Від швидкості доставки залежать відносини з покупцями, рейтинг магазину на маркетплейсі, кількість повторних замовлень і конкурентоспроможність товарів на міжнародних ринках.

Що зміниться у перевірці посилок

Працівники нової служби вже пройшли спеціальне навчання за участю експертів Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). Вони опанували міжнародні методики формування ризик-профілів і виявлення небезпечних та заборонених вкладень. Особливу увагу приділятимуть ризикам потрапляння до відправлень зброї, заборонених речовин або вибухонебезпечних предметів. Служба авіабезпеки працюватиме спільно з Державною митною службою, не підміняючи її функції.

Компанія також планує інвестувати в сучасні рентгенівські системи, рентгенотелевізійні інтроскопи, обладнання для автоматизованих сортувальних хабів та технології на основі штучного інтелекту для аналізу ризик-профілів.

За словами Смілянського, мета Укрпошти — зробити контроль безпеки жорстким, але непомітним для клієнтів.

Компанія також готує окремі спрощені умови для постійних і перевірених клієнтів.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, у лютому 2026 року Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Раніше ж зворотна логістика могла коштувати експортеру в середньому $30−100 залежно від ваги та країни призначення.