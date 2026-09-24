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24 вересня 2026, 15:42

США можуть заборонити експорт дизеля на 90 днів: чи впадуть ціни

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість 90-денного обмеження експорту дизельного пального, оскільки ціни в країні встановлюють рекорди. Про підготовку такого плану повідомило Politico.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість 90-денного обмеження експорту дизельного пального, оскільки ціни в країні встановлюють рекорди.

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Причина різкого подорожчання дизеля — дефіцит пального на світовому ринку через війну США та Ізраїлю з Іраном, перебої з постачаннями через Ормузьку протоку та скорочення російського експорту після ударів по НПЗ. Середня ціна дизеля у США вже перевищила $6,50 за галон.

Що хоче зробити Білий дім

Логіка можливої заборони проста: якщо американські нафтопереробники перестануть продавати дизель за кордон, більше пального залишатиметься на внутрішньому ринку. Це має збільшити пропозицію та створити тиск на ціни.

За даними RSM Research, США виробляють близько 5,3 млн барелів дизеля на добу. Приблизно 3,6 млн барелів споживається всередині країни, а близько 1,67 млн барелів експортується.

Тобто йдеться про значний обсяг пального, який теоретично можна перенаправити на американський ринок.

Чи справді це здешевить дизель

Експерти сумніваються, що заборона вирішить проблему. Основна причина — дефіцит виник не через недостатні запаси саме в США, а через глобальний шок пропозиції.

Аналітики попереджають, що обмеження експорту може знизити доходи нафтопереробних компаній. У відповідь вони можуть скоротити виробництво, що частково нівелює додаткову пропозицію на внутрішньому ринку.

Є й інша проблема — дизель виробляють нерівномірно по території США. Значна частина потужностей розташована на узбережжі Мексиканської затоки, тоді як дефіцит спостерігається, зокрема, на Північному Сході та Західному узбережжі.

Навіть якщо нафтопереробники отримають більше пального для американського ринку, його ще потрібно доставити туди, де воно потрібне. Основні трубопроводи вже працюють на високому завантаженні, тому додаткові обсяги доведеться перевозити водним транспортом, що збільшує витрати.


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Що це означає для американців

Дизель є ключовим паливом для вантажівок, сільгосптехніки, залізниці, будівельної техніки, генераторів та опалення. Тому рекордні ціни вже тиснуть на фермерів, перевізників та бізнес.

Заборона експорту могла б тимчасово збільшити внутрішню пропозицію, але експерти вважають, що вона не усуває головної причини подорожчання — глобального дефіциту та перебоїв із постачанням. Reuters також повідомляв, що аналітики очікують від такого кроку обмеженого ефекту, а в гіршому випадку — нових перебоїв на світовому ринку.

Отже, якщо адміністрація Трампа все ж запровадить обмеження, воно може дати короткостроковий ефект для американського ринку, але гарантій істотного та тривалого зниження цін немає.


Як ми писали, Трамп запропонував Китаю торговельне перемир’я на пів року: Пекін має інші плани

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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