Уряд запроваджує нові правила роботи під час повітряних тривог

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зміни передбачають різні сценарії реагування залежно від рівня небезпеки, а також нові рекомендації для бізнесу, транспорту, місцевої влади та громад. Про це написав премєр міністр Сергій Корецький.

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Що зміниться під час тривог

Повітряні тривоги поділятимуть на два рівні.

Жовтий рівень оголошуватимуть у разі атаки дронів. У цей час бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки.

Зокрема, має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де такого доступу ще немає, уряд дає три місяці на вирішення питання.

Червоний рівень діятиме у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару. Він означатиме зупинку роботи та обов’язковий перехід людей в укриття.

Що зміниться для транспорту

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня.

Також, за потреби, має збільшуватися кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень, станцій метро та інших важливих об'єктів.

Комендантську годину можуть скоригувати

Кабмін також планує вдосконалити застосування комендантської години.

Зокрема, йдеться про Київ у частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від і до вокзалів.

Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години — з 01:00 до 05:00.

Громади мають швидше облаштовувати укриття

Окрема вимога уряду — прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах.

Їх мають використовувати для захисту людей від уламків під час повітряних атак.

Мета змін

Мета ухвалених рішень — захистити людей і водночас не допустити паралічу роботи міст, економіки та критичної інфраструктури через російські атаки.

Уряд розраховує, що новий підхід дозволить поєднати безпекові вимоги з необхідністю підтримувати роботу бізнесу, транспорту та державних сервісів.