«Укрпошта» змінює порядок роботи відділень через повітряні тривоги

«Укрпошта» запроваджує новий порядок роботи міських відділень через скорочення їхнього робочого часу під час повітряних тривог. Про це повідомив 23 вересня генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

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Новий порядок роботи

У компанії пояснюють, що тривалі повітряні тривоги можуть скорочувати час роботи відділень і впливати на терміни доставки.

Зокрема, щоб посилка з Києва потрапила до Одеси наступного дня, її потрібно відправити не пізніше 22:00. До цього відправлення має пройти сортування, завантаження в автомобіль та доставку з відділення до сортувального центру.

Тому посилка, яку прийняли до початку повітряної тривоги, продовжить свій маршрут навіть у разі подальшого закриття відділення через небезпеку. Якщо ж клієнт не встиг відправити її до початку тривоги, це може перенести відправлення на наступний день.

Що з пенсіями

Фінансові послуги — зокрема виплата пенсій та проведення платежів — надаються протягом дня після завершення повітряної тривоги, заявив Смілянський.

У компанії зазначають, що для таких операцій затримка через тривогу не означає перенесення послуги на наступний день.

Новий порядок роботи вже запроваджують у понад 90% міських відділень, які мають більше одного операційного вікна. Там працюватиме окреме «Експрес-вікно» для операцій із посилками.