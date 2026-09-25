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25 вересня 2026, 10:30

Понад 640 млн грн підозрілих операцій: Держфінмоніторинг виявив схему під час закупівлі дронів

Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на понад 640 млн грн, пов'язані із закупівлями безпілотників для оборони. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на дані фінансової розвідки.

Держфінмоніторинг виявив підозрілі фінансові операції на понад 640 млн грн, пов'язані із закупівлями безпілотників для оборони.

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За даними Держфінмоніторингу, у 2025−2026 роках через рахунки одного з постачальників оборонної продукції пройшли десятки мільярдів гривень. Частина коштів надійшла від державних замовників як оплата за безпілотні авіаційні комплекси. Ще частина коштів надходила від благодійних фондів, громадських організацій та державних органів.

Надалі кошти перераховували групі компаній і ФОП нібито за товари, комплектуючі, послуги переробки та обладнання. Водночас фінмоніторинг заявив, що ці операції мали формальний характер: за ними не виявили реального руху активів, виконаних робіт або наданих послуг. Також зафіксовано ознаки завищення вартості продукції.


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Розгалужена фіктивна мережа


За інформацією фінансової розвідки, окремі контрагенти вже мали проблеми з банками: фінансові установи неодноразово припиняли з ними ділові відносини через підозри у фіктивному підприємництві та транзиті коштів.

Держфінмоніторинг передав зібрані матеріали правоохоронним органам. Це означає, що наразі йдеться про виявлені підозрілі операції та ознаки можливих порушень, а остаточні висновки щодо відповідальності мають зробити правоохоронці та суд.

Як ми повідомляли, ЄС перерахував Україні €3,3 млрд на ракети та дрони: деталі нового траншу

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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