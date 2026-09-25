Долар дорожчає, євро дешевшає: курс валют на 25 вересня

У п'ятницю, 25 вересня, середній курс долара додав 7 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі та 4 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,73−45,23 грн. Євро купують за 50,92 грн, а продають за 51,61 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,88−45,00, євро — 51,50−51,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,95−44,98 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,20−51,22 грн.

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